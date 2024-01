Les médias israéliens ont rapporté que « le Hezbollah pourrait lancer environ un millier de missiles sur Tel-Aviv en deux heures d’opération ».

Ils ont indiqué que « certains des missiles qui seront lancés seront précis, et d’autres seront tirés sur les gratte-ciel de Tel-Aviv , tout en s’abstenant de parler de ce qui se trouve à côté de ces tours, le Hezbollah les a identifié comme une cible de la prochaine guerre « .

Hier, le général de réserve israélien, Gershon Hacohen, a noté que « le Hezbollah avait réussi, avec un minimum d’effort jusqu’à présent, à empêcher les Israéliens de retourner chez eux dans le nord ».

Il a déclaré à la Douzième chaîne : « Le Hezbollah a réussi, avec 3 à 4 missiles par jour et plusieurs drones, à nous empêcher de dire aux Israéliens de rentrer chez eux « , ajoutant que « l’évacuation de dizaines de des milliers d’Israéliens est une question de nécessité. »

Il a souligné que le Hezbollah « a également réussi à empêcher les affrontements de dégénérer en une guerre totale », expliquant que « le commandant de la région a compris, dès le début, qu’il était dans une position défensive, avec des restrictions, telles qu’il lui fallait ne pas escalader d’une manière qui pourrait conduire à une guerre totale ».

Dans un contexte annexe, Nira Shafik, ancienne membre de la Knesset du parti « Il y a un avenir », a déclaré « qu’ au nord, une guerre moderne est menée contre nous », ajoutant que « la résistance islamique au Liban a occupé les colonies du nord sans entrainer une guerre et la résistance palestinienne à Gaza a occupé la colonie de Kfar Azza ».

De même, l’ancien responsable du Shin Bet, Dvir Karev, a constaté à la Treizième chaîne: « Israël mène une troisième guerre au Liban, et le Hezbollah a une force bien plus grande que le Hamas, et la puissance de feu là-bas est complètement différente ».

Il a estimé que » la question est de savoir si une véritable guerre commencera dans le nord et si la force militaire israélienne sera suffisante contre le Hezbollah ? », espérant que « les affrontements resteront à ce niveau et même plus bas « , reconnaissant « l’existence de victimes à la suite des opérations de la résistance islamique au Liban ».

Source: Médias