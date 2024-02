L’ancien commandant de la défense aérienne israélienne, Zvika Haimovich, estime que c’est « le Hamas qui donne le ton et (impose) le rythme » de la bataille dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre, et « nous attendons sa réponse ».

« Nous présentons la proposition et en fin de compte, c’est lui qui décide », a-t-il indiqué dans une interview avec la chaine de télévision israélienne Channel 12, notant que « cela fait partie du terrorisme psychologique que le Hamas utilise et continue ». Il a poursuivi : « Le Hamas nous attire le plus possible, car il voit les différences internes qui existent, et cela sert son discours, fait monter le prix et le met en position de force. »

Mercredi, le quotidien israélien Yediot Ahronoth avait révélé que l’unité des forces d’élite de l’armée de l’air Shaldag a perdu dans cette guerre le plus grand nombre de ses éléments dans toutes les guerres auxquelles elle a participé. L’armée israélienne a reconnu la mort de l’un de ses officiers les plus éminents, Yitzhar Hofman, dans des affrontements avec les factions de la résistance dans le nord, censé être sous le contrôle des forces d’occupation israéliennes.

Ce jeudi, les forces d’occupation israéliennes ont entamé leur retrait de plusieurs régions de la bande de Gaza, notamment du nord et du centre. Dont le camp Nusseirat, al-Karameh, al-Tawam et Abraj al-Moukhabarate, et al-Zawayda, dans le nord-ouest de l’enclave, selon des correspondants sur place.

Elles se sont aussi retirées des camps al-Maghazi et al-Boreij au centre, pour la première fois depuis qu’elles les ont investis, ainsi que de la rue al-Rachid à l’ouest de la bande de Gaza, de Beit Lahia, Jabalia et Beit Hanoune au nord.

Les chars israéliens se sont retirés des deux axes nord et nord-ouest de la bande de Gaza et les habitants ont commencé à rentrer chez eux dans les quartiers al-Soudaniyah et al-Saftaoui au nord de la bande de Gaza.

Les affrontements se sont poursuivis pour le 118 -ème jour consécutif.

Les Brigades al-Qassam du Hamas ont énuméré les opérations suivantes :

** des tirs d’obus Tandem contre un bulldozer de type D9, attaque aux obus TBG contre des attroupements de militaires, faisant des tués et des blessés à Khan Younès ;

** des tirs d’obus de mortier contre des attroupements militaires à l’ouest de la ville de Gaza ;

** des tirs d’obus al-Yassin 105 contre 3 chars aux abords du quartier Cheikh Radwan à Gaza.

Les Qassam ont indiqué aussi avoir saisi 3 drones su sud du quartier Zaytoune au sud de Gaza.

Dans leurs communiqués, les brigades al-Qods du Jihad islamique ont rendu compte des opérations suivantes :

** des combats violents aux mitrailleuses, dans les axes d’avancée à l’ouest et au sud-ouest de Khan Younes ;

** des tirs d’obus de mortier contre un positionnement des militaires et de leurs véhicules à l’est du quartier Zaytoun dans la ville de Gaza, et contre un attroupement de soldats israéliens dans l’entourage de la position de la colonie de Kissoufim

** un tir d’un obus TPG contre des soldats retranchés dans un appartement dans le carré de l’Industrie à l’ouest de la ville de Gaza

Pour leur part, les forces d’al-Sa‘iqa , la branche militaire de l’organisation Fatah al-Intifada, a revendiqué des tirs d’obus de mortier contre un attroupement militaire israélien dans un axe de progression dans le quartier Zaytoune.

Quant aux Brigades des Moudjahidines, ils ont assuré avoir visé un siège de commandement et un aérodrome dans la colonie Ra’em a l’aide de roquettes.

Images de tirs contre des véhicules israéliens dans les deux quartiers Tal al-Hawa et cheikh Radwane : Guerre des rues.

Images d’un tir d’un franc-tireur palestinien

Images depuis un tunnel puis une chambre que les combattants du Hamas ont piégés avant d’y attirer les militaires israéliens.

Une opération, les pieds nus

Source: Divers