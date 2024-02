La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a ciblé, le jeudi 1er février, le matériel d’espionnage sur le site Al-Radar de l’armée d’occupation israélienne dans les fermes libanaises occupées de Chebaa.

Une vidéo de cette opération a été diffusée par le Média de guerre de la Résistance.

Dans un communiqué publié, le jeudi 1er février, la Résistance a affirmé avoir mené une série d’opération contre les cibles de l’occupation, et ce en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable.

Secteur Est :

1- À 9h00, l’équipement d’espionnage du site Al-Radar des fermes libanaises occupées de Chebaa a été visé avec des armes appropriées et a été directement atteint.

2- A 15h55, le site d’Al-Sammaqa dans les fermes libanaises occupées de Chebaa a été visé par des missiles qui ont atteint leur cible avec précision.

3- A 16h12, le site de Ramtha, dans les fermes libanaises occupées de Chebaa, a été visé par des missiles qui ont entrainé des pertes confirmées.

Secteur Ouest :

1- A 21h30, un déploiement de soldats ennemis israéliens à proximité de la caserne Zarit a été visé par des missiles qui ont atteint leur cible avec précision.