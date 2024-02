Les forces américano-britanniques ont mené une nouvelle agression contre la capitale yéménite et plusieurs autres gouvernorats.

Une source sécuritaire a rapporté que l’agression a visé les régions d’Al-Nahdain et d’Attan, au sud de Sanaa, en plus de 11 raids contre les districts d’Al-Barah et Haifan à Taez et d’autres zones de Hajjah et Dhamar.

L’agression américano-britannique a également ciblé le district de Bani Hashish dans le gouvernorat de Sanaa avec deux raids.

Dans le même contexte, les avions americano-britanniques ont mené 11 raids contre la zone d’Al-Barah dans le district de Maqbanah et des zones dans le district de Haïfan.

Notre correspondant à Hodeïda a fait état de 3 raids contre Jabal Al-Jada’ dans les districts d’Al-Lahiya et d’Al-Salif et de 7 raids contre la zone d’Al-Jar dans le district d’Abs. En tout, Sanaa a subi 35 frappes ont été menées contre Sanaa et les autres gouvernorats yéménites.

Selon CNN, des responsables américains ont déclaré que « les États-Unis, appuyés par le Royaume uni, ont mené 30 cibles contre Yémen dans 10 endroits ».

Le gouvernement britannique a déclaré que « l’armée de l’air avait participé à la 3ème vague de frappes contre des cibles militaires au Yémen », prétendant « qu’ il ne s’agit pas d’une escalade ».

Il convient de noter que les forces armées yéménites ont annoncé vendredi des tirs de missiles balistiques contre des cibles israéliennes spécifiques dans la ville occupée d’Umm al-Rashrash, dans le sud de la Palestine occupée.

Il convient de noter que l’agression américano-britannique contre le Yémen vient en soutien à « Israël » dans son agression contre la bande de Gaza, étant donné le front fort et influent que constitue Sanaa en ciblant les navires israéliens et ceux se dirigeant vers les ports d’occupation. Ce front de soutien à Gaza a nui à l’occupation, ainsi qu’à Washington et ses alliés, qui se sont empressés de créer une coalition sous prétexte de protéger la navigation internationale.