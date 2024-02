Contrairement aux assurances répétées du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albarez, sur l’engagement de son pays en faveur d’une interdiction complète de l’exportation d’armes vers « Israël », depuis le 7 octobre 2023, l’Espagne continue d’exporter des armes vers l’entité sioniste.

Selon les données publiées sur le portail officiel du commerce extérieur espagnol COMEX, analysées par le chercheur du Centre DELAS, Alejandro Pozo, et vérifiées par le journal en ligne espagnol elDiario.es, il apparaît que des munitions ont été exporté d’Espagne vers « Israël » d’une valeur de 987 mille euros.

Plus précisément, « des bombes, grenades, mines, roquettes, balles et autres munitions et projectiles et leurs pièces » ont été exportées pour être utilisées dans la guerre israélienne en cours dans la bande de Gaza.

Ce n’est pas la seule fois où des munitions sont envoyées en « Israël » au cours de l’année 2023. L’Espagne a exporté un total de 1,48 millions d’euros de matériel de guerre de cette catégorie au cours de l’année 2023, et les deux tiers de ces exportations ont été envoyées en novembre 2023, soit après que l’Espagne a gelé les expéditions selon leurs réclamations.

Le porte-parole d’Amnesty International Espagne, Alberto Estevez, a déclaré à propos du commerce des armes : « Le gouvernement doit rendre la suspension temporaire des exportations d’armes vers « Israël » permanente, jusqu’à réduire le risque qu’elles soient utilisées pour commettre des crimes de guerre », exigeant que cela inclue l’interdiction des licences d’exportation autorisé avant le 7 octobre ».

Il convient de noter que les licences peuvent être révoquées s’il existe des indications raisonnables selon lesquelles le matériel de guerre sera utilisé dans des actes qui perturbent la paix , exacerbent les tensions ou d’une manière incompatible avec le respect et la moralité ».

La plateforme d’achats du secteur public montre que depuis le début de l’agression, l’Espagne a continué à conclure de nouveaux contrats avec des entreprises d’armement israéliennes, le ministre d’État au Commerce admettant au journal elDiario.es que les importations n’ont pas été suspendu non plus.

Selon le journal, le 15 décembre 2023, par exemple, une entreprise israélienne a remporté un contrat d’une valeur de plus de 576 millions d’euros pour la fourniture d’un système de lancement de missiles dans le cadre d’un projet commun avec deux entreprises espagnoles. Le 22 novembre 2023, une autre entreprise israélienne s’est vu attribuer la fourniture de 168 systèmes de missiles antichar pour 237 millions de dollars.

Le rapport du journal a indiqué : » Des dispositifs de brouillage de fréquence destinés aux forces armées espagnoles ont été achetés à Israël, pour une valeur de 1,4 million de dollars ».

Le 23 novembre, un accord a été conclu pour des technologies militaires d’une valeur de 82 600 euros. Une semaine plus tard, un autre contrat officiel de technologie militaire était conclu avec une autre entreprise israélienne pour 3,7 millions de dollars.

Plusieurs ONG espagnoles ont demandé une interdiction totale couvrant les exportations et les importations. Selon ces organisations, l’obtention d’armes auprès de l’entité occupante contribue à légitimer les entreprises qui annoncent leurs produits comme étant testés au combat (à Gaza), et permet également à ces entreprises de réduire leurs coûts et ainsi de pouvoir armer l’armée israélienne à un prix bas.

L’industrie militaire représente les trois quarts de toute la production de l’entité occupante.

Suite à la décision provisoire rendue par la plus haute juridiction des Nations Unies, l’avocat américain et professeur de droit international Francis Boyle a averti que « les pays qui soutiennent Israël avec des livraisons d’armes pourraient désormais être poursuivis devant la Cour internationale de Justice pour avoir aidé et encouragé le génocide israelien contre les Palestiniens. »

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé son soutien aux dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté, le 21 janvier dernier, sous le slogan Arrêtons le génocide en Palestine, dans plusieurs grandes villes espagnoles, dont la capitale Madrid, appelant à la reconnaissance d’un État palestinien et exiger la fin de la guerre. « Nous sommes avec eux tous », a déclaré Sanchez.

Lundi, le journal britannique The Guardian a publié un article dans lequel il affirme que 30 organisations britanniques ont envoyé une lettre au ministre des Affaires étrangères David Cameron, lui demandant de suspendre la fourniture d’armes à « Israël ».

Source: Médias