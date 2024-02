Dans un poste publié le dimanche 11 février sur X, la représentante américaine de l’État du Missouri, Cori Bush, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza.

En réaction aux propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur l’évacuation des Palestiniens de Rafah, dans le sud de Gaza, pour lancer son offensive terrestre dans cette ville, Cori Bush a déclaré que près de la moitié des Gazaouis a trouvé refuge à Rafah. « Ils n’ont nulle part où aller », a-t-elle déploré.

Ailleurs dans ses remarques, la représentante américaine a critiqué les États-Unis, soulignant que Washington finance ce déplacement massif et le massacre des Palestiniens.

Appelant le gouvernement de son pays à mettre un terme à sa complicité, Cori Bush a ajouté : « Nous devons récupérer notre humanité et faciliter un cessez-le-feu durable maintenant ».

Ces remarques interviennent alors que les attaques brutales du régime israélien contre des maisons et des mosquées à Rafah ont jusqu’à présent fait près de 100 martyrs civils et au moins 230 blessés. Des dizaines de personnes sont également portées disparues sous les décombres.

Les Nations unies et les organisations de défense des droits de l’homme ont mis en garde contre les conséquences catastrophiques des frappes israéliennes contre la ville de Rafah, qui a désormais la plus forte densité de population au monde, avec plus de 22 200 personnes par km2. La grande majorité des personnes sont des Palestiniens déplacés.

Le martyre de plus de 100 personnes à Rafah a porté le nombre des Palestiniens tués en martyrs depuis le début de l’agression israélienne à plus de 28 340.

Source: Avec PressTV