Les Brigades Ezzeddine Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé le lundi 12 février la liquidation de 10 soldats d’occupation de distance zéro, dans la région d’Abasan al-Kabira, à l’est de la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza.

Dans la même zone, les combattants d’Al-Qassam ont fait exploser un engin antipersonnel contre une force d’infanterie israélienne, tuant et blessant les membres de cette force, selon un bref communiqué publié le soir par les Brigades.

Les Brigades Al-Qassam ont en outre diffusé une vidéo d’un quadricoptère israélien saisi lors d’une mission de renseignement au nord de Gaza.

De leur côté, les Brigades d’Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, ont affirmé que leurs combattants ont tendu, le lundi à l’aube, une embuscade précise à une force israélienne, dans la région de Ma’an, au sud-est de Khan Younes.

Les brigades ont expliqué les détails de l’opération, affirmant que « immédiatement après l’arrivée des forces israéliennes sur le site de l’embuscade, nos moudjahidines les ont surprises avec des mitrailleuses, des obus antipersonnel, des fortifications et des engins explosifs, et ont tué et blessé leurs membres. »

Les Brigades Al-Qods ont en outre annoncé avoir ciblé, à coups d’obus de mortier lourds, une position de commandement et de contrôle de l’armée d’occupation au centre de Khan Younos.

De leur côté, les brigades Moudjahidines, la branche militaire du Mouvement des Moudjahidines palestiniens, ont revendiqué lundi la responsabilité de plusieurs opérations menées par leurs combattants sur les lignes de front dans la ville de Gaza.

Dans le cadre d’une opération conjointe avec les Brigades de résistance nationale, la branche militaire du Front démocratique de libération de la Palestine, les brigades Moudjahidines ont publié des scènes de bombardements de missiles contre les colonies de l’enveloppe sud de Gaza, en réponse aux crimes de l’occupation.

Selon le site israélien 0404, le bilan des morts de l’armée d’occupation israélienne depuis le début de la guerre en cours contre la bande de Gaza s’élève à 566 soldats et officiers morts, tandis que le bilan des morts depuis le début de l’opération terrestre s’élève à 229 morts.

Selon le décompte de l’armée d’occupation, 2 882 soldats israéliens ont été blessés depuis le début de la guerre, dont 434 dans un état grave.

Netanyahu induit le public en erreur

Il convient de noter que les analystes israéliens se plaignent du fait que Netanyahu et ses ministres induisent le public en erreur, en utilisant le terme de « victoire écrasante ».

Le chef du Département d’études palestiniennes du Centre Dayan à l’Université de Tel Aviv, Michael Milstein, a écrit que la situation à Gaza le rappelle des forces américaines au Vietnam : « les indices reçus par le secrétaire américain à la Défense de l’époque, Robert McNamara, reflétaient une augmentation continue des succès, mais sur le terrain la guerre est devenue plus difficile, et la victoire s’éloignait de plus en plus ».

Et d’ajouter : « L’un des conseillers de McNamara avait averti que les indices ne reflétaient pas la réalité et que ces données ignorent l’idéologie des Vietnamiens, qui empêchent une victoire stratégique ».

Pour Milstein, « Israël se rapproche progressivement du piège dans lequel McNamara s’est retrouvé il y a environ 60 ans. Il a estimé que les succès militaires à Gaza sont très importants. Mais malgré cela, la guerre est encore loin de la victoire écrasante que décrit Netanyahu ».

Milstein a souligné que « les circonstances actuelles n’indiquent pas un effondrement imminent du Hamas, car les combats se poursuivent dans toute la bande de Gaza malgré les frappes subies par le Hamas, dont le chef Yehya Sinwar n’a pas encore été liquidé. De plus, le Hamas revient progressivement vers les zones d’où l’armée israélienne s’est retirée, notamment dans le nord de la bande de Gaza ».