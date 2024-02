La 13ème chaîne de télévision israélienne a révélé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a approuvé la proposition du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir de restreindre l’entrée des Palestiniens dans la mosquée Al-Aqsa, pendant le mois de Ramadan.

La chaîne a ajouté qu’une décision officielle finale devrait être prise à cet égard dans les prochains jours.

La Société de radiodiffusion israélienne a rapporté que « la proposition n’avait pas été acceptée par l’armée israélienne et le Service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet), par crainte d’une escalade à Al-Qods et en Cisjordanie et de troubles entre les Palestiniens (vivant dans les territoires occupés en 1948) et la police israélienne ».

Le Shin Bet et l’armée d’occupation ont proposé d’autoriser aux Palestiniens âgés de 45 ans et plus d’avoir accès à la mosquée d’Al-Aqsa, tandis que la police a opté pour la permission au plus de 60 ans d’y avoir accès.

La Société de radiodiffusion a ajouté que « la police a proposé de déployer une force permanente dans les cours de la mosquée Al-Aqsa pendant le mois de Ramadan, dans le but de réagir immédiatement à ce qu’elle qualifie de « campagnes d’incitation » et au brandissement des drapeaux de la Résistance islamique Hamas ».

Le correspondant des affaires militaires de la 12ème chaîne israélienne, Nir Dvori, a cité les commandants de l’armée qui ont mis en garde contre « l’explosion de la situation en Cisjordanie, qui devrait atteindre son apogée avec l’avènement du mois de Ramadan, et que si cela se produit, il sera possible de transférer des forces de la bande de Gaza vers la Cisjordanie ou de convoquer les soldats de réserve qui ont été licenciés ».

Dvori a souligné « la nécessité d’empêcher une explosion de la violence qui pourrait résulter de ce qui se passe à la mosquée Al-Aqsa », soulignant que « l’une des raisons de l’opération du Hamas menée le 7 octobre est la violation par les responsables israéliens du caractère sacré des lieux saints islamiques, en référence à l’incursion de Ben Gvir dans la mosquée d’Al-Aqsa ».

Ces avertissements interviennent après l’appel de Ben Gvir à une interdiction totale de l’accès des Palestiniens de la Cisjordanie à la mosquée Al-Aqsa pendant le mois sacré du Ramadan.

Depuis le début de la guerre dévastatrice israélienne contre la bande de Gaza, le 7 octobre, ‘Israël’ a limité l’accès des Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa, notamment les vendredis.

Positions de la Résistance

En réaction, la Résistance palestinienne a mis en garde l’occupation israélienne contre ce plan maléfique, promettant que de telles mesures ne resteront pas sans riposte.

Le Jihad islamique palestinien a déclaré que ce plan « démontre que le gouvernement d’occupation israélien a placé la sainte mosquée sous sa cible directe, dans le cadre d’un plan systématique de déplacement et de judaïsation que le gouvernement ennemi cherche à imposer dans le cadre de son génocide et du nettoyage ethnique en cours contre notre peuple à Gaza ».

Le Jihad islamique a dans ce contexte appelé le peuple palestinien ainsi que les peuples musulman et arabe à agir pour défendre les lieux saints, dont à leur tête la mosquée d’Al-Aqsa.

Pour sa part, le Hamas a déclaré que le plan israélien « est le reflet des crimes sionistes et de la guerre de religion menée par des éléments radicaux au sein du gouvernement israélien contre le peuple palestinien ».

Le groupe de résistance palestinien a critiqué l’approbation par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de l’appel du ministre israélien d’extrême droite à la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, à interdire aux Palestiniens l’accès à la mosquée d’Al-Aqsa pendant le mois de Ramadan, affirmant qu’il s’agit d’une « violation de la liberté de culte ».

Il a également souligné que cela reflète « l’intention israélienne d’intensifier ses agressions contre la mosquée d’Al-Aqsa pendant le mois de Ramadan ».

Le communiqué du Hamas a appelé les Palestiniens d’Al-Qods, de la Cisjordanie et des territoires occupés à « rejeter et à résister face à cette décision criminelle », les exhortant à « agir et à affluer vers la mosquée Al-Aqsa ».