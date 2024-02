La Résistance islamique au Liban a annoncé jeudi soir avoir visé les casernes israéliennes Yaav et Kila avec des dizaines de roquettes Katyusha, le site Barkat Risha avec deux missiles Burkan et un rassemblement de soldats ennemis à à proximité du site de Hanita, soulignant que ces tirs ont réussi à causer des dommages directs.

La résistance a affirmé, dans ses communiqués, que ses opérations s’inscrivent dans le cadre du soutien à Gaza et en réponse aux attaques contre des villages et des maisons civiles, dont la plus récente s’est produite dans la région de Kafr Rumman, dans la caza de Nabatieh.

Jeudi après-midi, un raid israélien a visé un appartement résidentiel dans le quartier de Kafr Rumman, caza de Nabatieh, faisant des victimes.

Aujourd’hui, la résistance a annoncé deux martyrs qui sont tombés sur la voie d’alQods : le moudjahed Hisham Hussein Abdullah, Abu Zainab, né en 1987 de la ville de Khiam, et le moudjahed Hassan Mahmoud Saleh, Jaafar, né en 1973 de la ville d’Adshit.

Aujourd’hui, la résistance a ciblé le quartier général de la 769e Brigade de l’Est dans la caserne de Kiryat Shmona et 3 bâtiments où sont stationnés les soldats d’occupation dans les colonies de Kfar Yuval et d’Al-Manara, en plus des sites de Ruwaisat Al-Alam et Al-Samaqa et dans les hameaux libanais occupées de Chebaa et contre le matériel d’espionnage du site de Birkat Risha.

