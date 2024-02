Le journal israélien Haaretz a rapporté que « des soldats de l’unité des Alpes (l’unité de travail de la neige) ont refusé de rencontrer leur Premier ministre, Benjamin Netanyahu, lors de son arrivée hier à leur base du mont Hermon ».

Il a affirmé : « Des instructions ont été données aux membres de l’unité pour préparer la visite de Netanyahu, plusieurs heures avant son arrivée, mais beaucoup d’entre eux ont demandé à ne pas participer à la réunion avec lui ».

Alpes est le nom donné à une unité de réserve spéciale, opérant sous le commandement nord de l’armée d’occupation israélienne, et sa mission est de combattre pendant les chutes de neige dans la zone frontalière nord entre la Palestine, le Liban et la Syrie.

Le journal n’a pas révélé la raison du refus des soldats de rencontrer Netanyahu, mais ce qui s’est passé témoigne des différences croissantes entre les niveaux militaire et politique, sur fond d’agression contre Gaza et de possibilité d’une guerre avec le Liban.

Les médias israéliens ont publié à plusieurs reprises des informations sur des soldats de l’armée d’occupation et d’autres soldats blessés refusant de rencontrer Netanyahu.

Les divisions israéliennes ont commencé avec l’insistance de Netanyahu à adopter des amendements judiciaires qui ont été rejetés par l’establishment militaire israélien, et cette division s’est maintenant accrue avec la durée de l’agression, l’ampleur des pertes qu’ « Israël » a subies à Gaza, et le nombre de morts et de blessés qui entravent leurs déplacements, en plus de fortes pressions sur l’économie israélienne.

Cela survient alors que le front nord de la Palestine occupée fait face à la possibilité d’une guerre avec le Hezbollah, suite aux affrontements en cours entre les deux parties. Les dirigeants israéliens reconnaissent la crainte d’un déclenchement de la guerre, au milieu des progrès et du développement des capacités militaires de la résistance islamique au Liban.

