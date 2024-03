Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yehya Sarii, a annoncé le lundi 4 mars que les forces armées ont visé un navire israélien dans la mer d’Oman.

Sarii a précisé, dans un bref communiqué, que les forces armées de son pays ont ciblé navals le navire israélien MSC SKY dans la mer d’Oman avec plusieurs missiles qui ont atteint leur cible avec précision.

Il a révélé que le ciblage du navire israélien a eu lieu quelques heures seulement après une « opération qualitative », au cours de laquelle la force de missiles et l’armée de l’air yéménite ont lancé plusieurs missiles balistiques et drones contre des navires de guerre américains en mer Rouge.

Sarii a déclaré que ces deux opérations confirment la capacité des forces armées à cibler simultanément tout type de navires.

Il a souligné que les opérations des forces armées s’intensifieront et se poursuivront dans la mer Rouge, la mer d’Oman, le golfe d’Aden et Bab al-Mandab, afin d’empecher les navires d’atteindre les ports israéliens avant l’arrêt de l’agression et la levée du siège israéliens contre Gaza.

Il a souligné que les forces armées yéménites « n’hésiteront pas à mener de nouvelles opérations militaires en mer Rouge et en mer d’Oman, contre toutes les cibles hostiles pour défendre le Yémen et réitérer notre soutien au peuple palestinien ».

Plus tôt dans la journée, la Compagnie de sécurité maritime Embry a rapporté qu’un porte-conteneurs battant pavillon du Libéria et lié à ‘Israël’ a été visé à 88 milles marins au sud-est d’Aden (sud du Yémen).

En outre, l’autorité britannique des opérations commerciales maritimes a annoncé avoir reçu un rapport faisant état d’un incident survenu à 91 milles marins au sud-est d’Aden.

Sanaa affirme que la navigation dans la mer d’Oman, la mer Rouge et Bab al-Mandab est garantie pour tous les navires, à l’exception des navires israéliens et de ceux se dirigeant vers les ports d’occupation jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse.

Les navires américains et britanniques ont, récemment, été visés en riposte à l’agression américano-britannique contre le Yémen.