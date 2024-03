Ce mardi, la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah a revendiqué plusieurs opérations contre des positions israéliennes frontalières avec le Liban.

Les opérations les plus importantes de cette journée sont celles qui ont frappé simultanément les colonies de Kiryat Shmona et Kfar Balloum, après la mort de trois civils libanais dans un raid israélien sur le village de Houla au sud du Liban.

Les deux opérations de la résistance ont eu lieu vers 20h10, lorsqu’elle a revendiqué des tirs de plusieurs dizaines de roquettes sur ces deux colonies.

Dans la première colonie, elle précise avoir bombardé un bâtiment et y avoir causé des pertes certaines.

Concernant la seconde, elle assure avoir tiré « des dizaines de roquettes Katiouchas » en sa direction.

Les deux attaques sont revendiquées « en soutien au peuple de Gaza et à sa résistance et en riposte à l’assassinat des trois membres d’une même famille à Houla au sud du Liban ».

Alors que les médias israéliens ont rendu compte que cette colonie et celle de Kiryat Shmona ont fait l’objet d’un barrage de 30 roquettes (et non de 70), indiquant que 10 d’entre elles ont été interceptées par les anti aériens israéliens Dôme de fer.

En fin d’après-midi, un raid israélien a tué le père de famille Hassan Ali Hussein, de plus de 80 ans, son épouse Rouwayda Moustafa et leur fils Ali. Un autre raid a frappé une maison dans la localité de Kafra sans faire de victimes.

La colonie de Kiryat Shmona avait fait l’objet d’une premiere opération à 14h20, « avec des armes appropriées », en « riposte aux offensives de l’ennemi sioniste contre les villages du sud », et « plus précisément contre la localité de Bint Jbeil ».

Le communiqué de la résistance précise y avoir « frappé le siège de commandement de la brigade de l’est 769 de la caserne de Kiryat Shmona (images ci-dessous) et une concentration des soldats de l’occupation derrière la position al-Baghdadi ».

Avant cette opération de Kiryat Shmona, la résistance libanaise avait visé une force militaire israélienne mécanisée dans la position Birket Richa, située en face des deux localités libanaises Yarine et al-Boustane. La Résistance a assuré que des militaires ont été touchés par les tirs et des équipements logistiques ont été détruits à l’intérieur de la position.

Des correspondants sur place ont indiqué que des flammes de feu et de le fumée noire ont été vues dans cette position après avoir été attaquée depuis le sud du Liban.

Vers 13h00, la position al-Raheb située en face de la localité de Aita al-Chaab a été frappée.

Il est aussi question de pilonnage de la Résistance sur une cible en Galilée occidentale et des médias israéliens ont confirmé qu’une position israélienne dans cette région a été touchée par des obus depuis le Liban.

Ils ont rapporté que l’armée israélienne a ordonné l’arrêt de la circulation vers plusieurs sites et colonies, notamment al-Manara, Miskaf Am et Margaliot, à la frontière avec le Liban, soulignant que les sirènes ont retenti à Shomira, Arab al-Aramcha et Zareit en Galilée occidentale.

Vers 14h15, un communiqué de la résistance a rendu compte de tir contre un char Merkava dans la colonie Netuaa , assurant avoir tué ou blessé son équipage. « Cette attaque a eu lieu pendant les agressions israéliennes contre les villages et les civils », selon le texte.

Vers 14h30, c’est un attroupement de soldats de l’ennemi sioniste sur la colline al-Tayhate qui a été visé avec des roquettes.

Vers 17h00, des tirs de roquettes ont visé la position de Rwaysat al-Alam sur les collines libanaises occupées de Kfar Chouba « en soutien au peuple palestinien et à sa résistance ».

Images de l’opération de Wazzani

Dans la soirée, Média de guerre a diffusé les images de l’attaque réalisée le dimanche 3 mars contre une force d’infanterie israélienne dans la région d’al-Wazzani.

Deux soldats qui y apparaissent semblent avoir été visés par un tir de la résistance, à proximité d’une tour d’équipements d’espionnage. « La force chargée de sécuriser la région visée a pris la fuite”, rapporte la vidéo en filmant des soldats au galop. Elle a aussi précisé que l’ennemi a largué des bombes fumigènes pour évacuer les soldats blessés ou tués.

Plus de 2.000 tués et blessés parmi les militaires israéliens

Média de guerre a aussi publié une infographie des opérations de la résistance en 150 jours depuis le 8 octobre 2023 et jusqu’au 5 mars 2024.

Il assure qu’il y a eu plus de 2.000 tués et blessés parmi les soldats de l’occupation.

1.194 opérations ont été répertoriées contre 107 colonies, 841 positions frontalières, 74 positions arrière, 134 points frontaliers et 38 drones et avions.

Concernant les pertes ennemies selon l’infographie, il est question de 69 véhicules militaires, 38 centres de commandement, 287 barricades, 300 équipements techniques, 570 unités des colonies détruites, 2 ateliers militaires, 22 pièces d’artillerie et 2 plateformes du Dôme de fer.

Le Média de guerre a aussi précisé les équipements militaires utilisés par la Résistance islamique : 386 pièces d’artillerie, 343 missiles sol-sol, 72 tirs de snipers et de mitrailleuses, 26 attaques aériennes, 486 missiles guides, 113 armes directes et 14 armes de génie.

