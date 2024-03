Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian a condamné la suppression par Meta des comptes Instagram et Facebook du Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Sayed Ali Khamenei, qualifiant le geste d’« illégal et [de] contraire à l’éthique ».

Amir-Abdollahian, a dénoncé la décision du conglomérat technologique multinational Meta de supprimer les comptes Facebook et Instagram du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, sur les plateformes de médias sociaux, qualifiant en effet l’acte de « contraire à l’éthique ».

Lors d’une interview accordée au site d’information Middle East Eye dont le siège se trouve à Londres, il a fustigé « l’empire de la Silicon Valley » pour avoir tenté de censurer un éminent partisan de la cause palestinienne.

Il a condamné la suspension des comptes comme étant « illégale et contraire à l’éthique » et a déclaré que cela était révélateur de « l’effondrement de la conscience et du système moral du monde ».

« Le blocage des comptes médiatiques du Leader de la Révolution islamique n’est pas seulement une violation de la liberté d’expression ; mais aussi une insulte à des millions de partisans qui suivent ses positions et son actualité », a indiqué Amir-Abdollahian.

Le premier diplomate iranien a affirmé que les slogans de la liberté d’expression avancés par des prétendus défenseurs des libertés ne sont en réalité que des paroles vides, servant de couverture à leurs objectifs politiques illégitimes.

Le 8 février, Meta Platforms, Inc. a supprimé les comptes en persan et en anglais de l’Ayatollah Khamenei.

Cette décision fait suite à des mois de campagne incessante menée par des groupes pro-israéliens, connus pour exercer une immense influence et s’immiscer dans les processus décisionnels majeurs aux États-Unis, le plus grand allié du régime israélien.

Meta s’adonne à la suppression des contenus pro-palestiniens sur Instagram et Facebook, qui appartiennent également à l’entreprise, depuis le 7 octobre 2023.

La société a censuré des centaines de contenus de ce type alors que les partisans des Palestiniens appellent de plus en plus à la cessation de l’attaque militaire qui a jusqu’à présent coûté la vie à des milliers de personnes.

Au moins 30 838 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, sont tombés en martyre et 72 402 autres blessés jusqu’à présent pendant la guerre génocidaire israélienne, qui a commencé à la suite de l’opération Déluge Al-Aqsa. Celle-ci a été menée, le 7 octobre 2023, par le Hamas et d’autres groupe de résistance palestinienne contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre les Palestiniens et la mosquée d’Al-Aqsa.

La campagne militaire israélienne a détruit de vastes régions de Gaza dont des hôpitaux et elle a forcé au déplacement la moitié des 2,4 millions d’habitants de la « plus grande prison à ciel ouvert » du monde.

‘Israël’ a également imposé un « siège complet » sur cette enclave palestinienne, coupant le carburant, l’électricité, la nourriture et l’eau à plus de deux millions de Palestiniens.

Source: Avec PressTV