En riposte aux raids israéliens meurtriers qui ont coûté la vie à 4 membres d’une même famille libanaise, dans la nuit de samedi à dimanche, la Résistance islamique a bombardé ce dimanche matin la colonie de Meron au nord de la Palestine occupée, avec des dizaines de roquettes Katioucha.

Vers minuit, des avions de chasse israéliens ont tiré deux missiles air-sol sur une maison à Khirbet Selem, au sud du Liban, tuant les quatre membres de la famille Morji : le père, la mère et leurs deux fils. Ils s’y étaient installés récemment après avoir quitté leur village d’origine, Blida, qui fait l’objet d’attaques israéliennes incessantes depuis l’escalade entre l’entité sioniste et le Hezbollah des deux côtés de la frontière sur fond de la guerre contre la bande de Gaza.

La Résistance islamique a annoncé le martyre du père et de ses deux fils : respectivement Jaafar (né en 1969 et originaire de Blida), Hassan (né en 1993) et Ali (né en 1996), publiant leur portrait en tenue militaire, indiquant qu’ils sont tombés en martyrs « sur la voie d’al-Qods ». Ce qui illustre qu’ils faisaient partie de ses combattants. Leur mère, Ahlam Faqih, est également tombée en martyre.

Le raid israélien a blessé 9 autres citoyens libanais habitants dans les maisons avoisinantes.

Selon le communiqué de la résistance, l’attaque contre la colonie Meron (carte ci-dessous) a eu lieu vers 9h15, ce dimanche matin, indiquant qu’elle est « une riposte en soutien à notre peuple palestinien persévérant dans la bande de Gaza et à sa résistance vaillante et honnête » et « une riposte aux agressions de l’ennemi contre les villages persévérants du sud et les maisons civiles, dont en dernier l’agression contre la localité de Kherbet Selem et au martyre de la famille ».

Des médias israéliens ont indiqué que 50 roquettes ont été tirées vers Meron.

Vers 6 heures du matin, la résistance avait rapporté avoir lancé une opération via « deux drones d’attaque contre les plateformes de l’artillerie israélienne à Aaraar et avoir frappé leurs cibles ».

Ce matin, le correspondant d’al-Manar a fait état de pilonnage de l’artillerie israélienne en direction des buissons de la localité Kounine. Cette attaque avait été précédé par des raids via des drones sur les buissons de la localité Habbariyeh dans la région d’al-Aarqoub.

Au milieu de la journée de ce dimanche, la résistance libanaise a assuré avoir visé d’affront la position Ramia et ses équipements.

Les médias israéliens avaient indiqué auparavant que les sirènes d’alerte ont retenti dans les colonies en haute Galilée, dont Kiryat Shmona, suspectant l’entrée d’un drone depuis le sud du Liban.

Opérations du samedi

La position Malikiyyah

Dans la nuit de samedi à dimanche, la Résistance islamique avait revendiqué vers 21h15 des tirs avec « des armes appropriées » contre « une force militaire sioniste dans l’entourage de la montagne Adir », assurant avoir causé des pertes certaines parmi ses militaires.

Dans la journée du samedi 9 mars, dans ses communiqués, elle a rendu compte de 8 autres opérations contre les positions israéliennes frontalières, dont 5 dans le secteur oriental et 4 dans le secteur occidental de la frontière, incluant celle d’Adir.

Dans ces opérations, elle a visé une patrouille mécanisée de l’armée d’occupation israélienne pendant qu’elle entrait dans la position al-Malikiyyah vers 20h30, un attroupement de soldats sur la montagne Nozor (16h00) , et un autre sur la hauteur Karantina (16h15).

Dans une autre opération, la résistance a contraint un drone israélien entré dans les territoires sud-libanais à battre en retraite (16h00).

Auparavant, elle avait aussi revendiqué des attaques contre les deux positions Zibdine (16h05) et Rweiset al-Qaren (16h00) dans les hameaux de Chebaa occupés, des soldats sur la citadelle de Hounine (15h05) et la position al-Baghdadi à l’aide d’un obus Bourkane (06h30).

