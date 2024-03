Le leader du mouvement résistance yéménite Ansarullah a tiré la sonnette d’alarme sur la négligence de l’Oumma islamique face aux brutalités qu’endurent les habitants de Gaza.

Se référant à l’importance des manifestations organisées par le peuple yéménite en soutien aux habitants de Gaza, Sayed Abdel Malek al-Houthi a affirmé que les opérations yéménites contre les navires britanniques, américains et israéliens se poursuivront.

« Il ne s’agit pas seulement de simples manifestations, elles sont en rapport avec les attaques de missile et de drone contre les navires britanniques, américains et israéliens. Les Américains constatent qu’une tempête humaine soutient ces attaques », a confié le numéro un d’Ansarullah dans un discours prononcé, le dimanche 10 mars.

« Ce qui se passe à Gaza est une offensive contre l’Oumma islamique », a-t-il ajouté.

Lors du dernier exercice militaire organisé samedi 9 mars baptisé « Notre chemin nous mène vers Al-Qods », les forces armées yéménites ont simulé une attaque contre les sites du régime d’occupation israélien dans le désert du Néguev et la prise du contrôle des colonies de Dimona, les bases militaires et leurs centres de commandement.

Les Yéménites ont également organisé une manœuvre militaire spéciale simulant une attaque contre les approvisionnements américains et britanniques destinés à ‘Israël’.

Diverses unités militaires et des forces de réserve yéménites ont participé à ces exercices. Des drones et des armes lourdes et semi-lourdes ont également été testés lors de cette manœuvre.

Entre-temps, un haut membre du Conseil politique suprême du Yémen, Mohammad Ali al-Houthi, a déclaré que les États-Unis sont les « vrais perdants » des derniers évènements survenus dans la région.

Il a affirmé : « Si Washington pense que les armes yéménites viennent de l’étranger, ils ont tort. Les missiles qui frappent leurs navires en mer Rouge sont fabriqués à cent pour cent au Yémen. »

S’adressant aux Palestiniens, il a déclaré : « Nous sommes avec vous et l’ennemi est bien conscient de la précision de nos frappes en mer ».

Source: Avec PressTV