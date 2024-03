Les médias israéliens ont qualifié, ce lundi 11 mars, d’exorbitants les coûts publics et sécuritaires qu’Israël paie en raison de la confrontation avec le Hezbollah.

L’analyste des affaires militaires Amir Bohbot a déclaré au site israélien Walla que « ces coûts sont manifestes dans les soldats israéliens qui ont été tués ou blessés, ainsi que dans la perturbation du cours de la vie, des dommages économiques et de la destruction des infrastructures civils, militaires et sécuritaires ».

Il a ajouté que « parmi les infrastructures militaires qui ont jusqu’à présent été endommagées figurent la base militaire israélienne à Meron, le quartier général du commandement du Nord, la division de la Galilée ainsi que d’autres sites le long de la ligne de front ».

Il a ajouté que « le prix implique également une lourde charge pour l’armée israélienne, car elle est tenue de déployer des forces régulières et de réserve en mer, dans les airs et sur terre, afin de se préparer à d’éventuelles surprises et scénarios, y compris des manœuvres intenses. Et ce, au moment où l’armée israélienne est encore embourbée dans la bande de Gaza et se prépare à une opération militaire dans le sud.

Plus tôt, les médias israéliens avaient décrit les dernières heures sur le front nord avec le Liban comme difficiles, le Hezbollah ayant tiré, le dimanche 10 mars, plus de 70 missiles vers l’entité sioniste.

La Résistance islamique au Liban a annoncé avoir mené 12 opérations militaires contre les sites militaires de l’occupation israélienne et les attroupements de ses soldats le long de la frontière avec la Palestine occupée.

La Résistance a également diffusé une vidéo d’une attaque filmée par la caméra d’un missile visant le blindé israélien Namer (Leopard) sur le site d’Al-Malikiyah. Le Namer est un véhicule blindé de transport de troupes lourd basé sur le châssis du char de combat principal Merkava 4.