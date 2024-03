Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé que 2 000 personnels de santé du nord de la bande de Gaza commenceront le mois de Ramadan sans repas de Sohour ni d’Iftar.

Le porte-parole du ministère, Ashraf Al-Qudra, a déclaré dans un communiqué ce qui suit: «Les équipes médicales travaillent 24 heures sur 24 dans le nord de Gaza et ne trouvent pas de quoi se nourrir».

Et d’ajouter: «Les équipes médicales du nord de Gaza ont perdu beaucoup de poids car il n’y a pas de repas disponibles».

Il a appelé les institutions internationales et humanitaires à fournir des plats cuisinés pour permettre aux équipes médicales de mener à bien leur travail.

Cette année, le mois du Ramadan survient alors que la guerre israélienne contre la bande de Gaza se poursuit depuis le 7 octobre, au milieu d’efforts arabes et internationaux visant à établir un cessez-le-feu le plus rapidement possible.

En raison de la guerre et des restrictions israéliennes, les habitants de Gaza, sont au bord de la famine, compte tenu d’une grave pénurie de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant, outre le déplacement d’environ deux millions de Palestiniens de la bande de Gaza, assiégée par ‘Israël’ depuis 17 ans.