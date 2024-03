La Résistance islamique en Irak a déclaré que ses drones ont visé, ce jeudi matin 21 mars, une centrale électrique à Tel-Aviv en réponse à l’assassinat du peuple opprimé de Gaza par les militaires sionistes.

Cette frappe intervient au lendemain d’une autre menée par les combattants irakiens contre l’aéroport Ben Gourion, à proximité de Tel-Aviv.

La Résistance irakienne a ciblé l’aéroport Ben Gourion à deux reprises en une semaine.

« La Résistance islamique en Irak, a ciblé avec des drones, le mercredi 20 mars 2024 à l’aube, l’aéroport Ben Gourion au plus profond de l’entité usurpatrice », a annoncé un communiqué de la Résistance irakienne.

En réponse aux massacres israéliens contre des civils palestiniens innocents, la deuxième phase des opérations de la Résistance irakienne a commencé, comprenant la mise en œuvre d’un blocus sur la navigation maritime israélienne en Méditerranée et la mise hors service des ports israéliens.

Le 12 mars, une autre attaque de drone contre le même aéroport avait été réalisée.

Ces dernières semaines, la Résistance islamique en Irak a intensifié ses opérations contre les cibles israéliennes à l’intérieur du territoire palestinien occupé.

Akram al-Kaabi, le Secrétaire général du mouvement Al-Nujaba, a déclaré le 25 février qu’il ne cesserait pas d’attaquer des cibles israéliennes en Palestine occupée.

« Nous n’abandonnerons pas » l’objectif de « libérer l’Irak » de la présence américaine et de soutenir la Palestine en s’attaquant à l’occupation israélienne, a souligné Al-Kaabi.

À la suite de l’opération appelée Déluge d’Al-Aqsa le 7 octobre, l’armée sioniste a mené des offensives brutales et dévastatrices contre la bande de Gaza, à la suite desquelles plus de 31 000 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants.

En réponse, les mouvements de résistance au Liban, en Irak et au Yémen ont mené des opérations militaires contre le régime de Tel-Aviv et ses intérêts dans la région.