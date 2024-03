L’armée d’occupation israélienne poursuit son siège de l’hôpital d’al-Chifa dans la ville de Gaza pour le 5ème jour consécutif, où 3 nouveaux patients ont succombé ces dernières heures.

Attaqué le lundi 18 mars, pour la seconde fois depuis le 7 octobre, il subit ainsi que les maisons situées dans son entourage un bombardement massif incessant.

Les familles des patients hospitalisés dans cet hôpital ont réclamé leur transfert vers d’autres hôpitaux. A savoir qu’il héberge depuis le 7 octobre plus de 30 mille palestiniens et offre des services médicaux à plus de 500 mille Palestiniens.

Le Bureau médiatique du gouvernement avait auparavant assuré que l’armée israélienne a volontairement interdit les médicaments, l’électricité et l’oxygène à 13 patients ce qui a causé leur mort. 4 patients branchés sur des appareils respiratoires sont morts après leur avoir coupé le courant.

Le Jeudi, l’armée d’’occupation avait bombardé le service spécialiste dans le centre d’al-Chifa lequel renferme le plus grand dépôt de médicaments dans toute l’enclave palestinienne.

Dans le bombardement du bâtiment, l’armée d’occupation avait détruit tous les appareils pour les maladies cardiaques, de radiologie, et de MRI de Gaza.

« 150 combattants tués »

L’armée d’occupation israélienne a pour sa part, indiqué que « son opération allait se poursuivre dans le complexe ». Elle a précisé qu’elle est réalisée avec la participation de la brigade 401 et de l’unité de commando maritime sous les ordres de la Division 162.

Selon elle, le nombre des combattants palestiniens tués dans cette zone s’élève à 150 tandis que des centaines ont été arrêtés. Les sources du Hamas n’ont ni confirmé ni infirmé ces déclarations.

Les photos fausses

Elles ont en revanche démenti par la voix d’un responsable sécuritaire du mouvement Hamas, les informations véhiculées par le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne, Daniel Hagari, qui avait annoncé jeudi, portraits à l’appui, l’arrestation de dizaines de dirigeants de la résistance à l’hôpital al-Chifa.

Dans un entretien jeudi avec la chaine de télévision qatarie al-Jazeera, le reponsable du Hamas a déclaré que cette liste des photos est inexacte. Selon lui, un certain nombre de photos sur la liste reviennent à des personnes qui vivent actuellement en dehors de Gaza, d’autres sont celles des martyrs et trois de ces photos illustrent des médecins précédemment libérés par l’occupation. « Ce qui est publié dans les médias hébreux est inexact et s’inscrit dans le cadre de la guerre psychologique et morale contre la résistance à Gaza », a-t-il souligné.

Après les déclarations du Hamas, Hagari s’est rétracté : « En raison d’une erreur humaine, nous avons publié des photos de personnes arrêtées lors de l’opération militaire à l’hôpital al-Chifa à Gaza, alors qu’il ne s’agissait pas de détenus ».

Le directeur de l’Observatoire Euro-méditerranéen a indiqué qu’après avoir examiné les photos de ceux qui ont été arrêtés, il s’est avéré qu’elles reviennent dans leur écrasante majorité à des civils, en l’occurrence les habitants vivants dans les maison situées aux alentours, ainsi que des employés de la fonction publique et des médecins.

Depuis le début de la guerre, l’armée d’occupation israélienne prétend que le Hamas utilise ce complexe hospitalier comme un siège militaire. Mais ses allégations ont été démenties par des rapports de presse occidentales en plus des déclarations du Hamas.

« Le déclin du contrôle israélien »

Selon le chroniqueur du quotidien libanais al-Akhbar, le retour de l’armée israélienne à cet hôpital a pour but de « rechercher l’image d’une victoire ». Evoquant l’assassinat du responsable des Forces de sécurité de Gaza Fayeq al-Mabhouh, il suppose qu’il pourrait s’inscrire dans le cadre du plan numéro 3 de l’armée israélienne destiné à exécuter « des opérations ciblées et spécifiques ».

Selon le correspondant du quotidien britannique The Guardian, la seconde attaque israélienne contre le complexe hospitalier d’al-Chifa montre que « le déclin du contrôle israélien sur la bande de Gaza apparaît dans sa guerre ». Ce qui veut dire, selon lui, que les combattants du Hamas sont encore actifs dans des régions supposées avoir été nettoyées.

Opérations des Brigades al-Qassam

Les brigades al-Qassam du Hamas ont reconnu réaliser des opérations aux alentours de l’hôpital. Elles ont diffusé les images de leurs combattants viser un char israélien ainsi que des véhicules infiltrés.

Source: Divers