L’agence russe TASS a rapporté que 40 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées à la suite d’une fusillade dans le complexe commercial Crocus City Hall, aujourd’hui vendredi, dans la capitale russe, Moscou.

Selon des sources locales en Russie « un groupe armé a attaqué un concert dans le centre commercial », notant qu’après la fusillade, une explosion s’était produite dans le centre commercial de Moscou, provoquant un incendie majeur ».

Les médias russes ont rapporté que « les forces spéciales ont réussi à prendre d’assaut le complexe et s’efforçent de poursuivre quatre hommes armés qui avaient ouvert le feu ».

Selon le Service fédéral de sécurité russe, la fusillade à l’hôtel de ville de Crocus a commencé avant un concert d’un groupe, puis un incendie s’est déclaré. Les forces de l’ordre prennent toutes les mesures nécessaires.

À son tour, le ministère russe des Situations d’urgence a annoncé l’évacuation d’environ 100 personnes du sous-sol de la salle de concert du complexe, notant que « des unités d’incendie et de secours travaillaient sur les lieux de l’accident dans le but de retrouver et de secourir les personnes, et ce depuis le toit du bâtiment à l’aide de grues et du matériel nécessaire ».

Une équipe d’enquête du Bureau central russe est arrivée sur les lieux et a ouvert une enquête sur une affaire pénale au titre de l’article Loi sur le terrorisme après l’état d’urgence.

Parallèlement, le ministère russe des Transports a annoncé des inspections intensives dans le métro de Moscou à la suite de l’attaque.

De son côté, le maire de Moscou a annoncé l’annulation de tous les rassemblements de masse, événements sportifs, culturels et autres dans la ville jusqu’au début de la semaine.

Condamnations de l’attentat

Commentant l’incident, la commissaire russe aux droits de l’Homme, Tatiana Moskalkova, a considéré ce qui s’est passé dans le Crocus Steel Hall comme une attaque terroriste.

À son tour, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a appelé la communauté internationale à condamner « ce crime brutal et sauvage « .

Zakharova a souligné que « si les États-Unis disposent de données fiables sur l’attaque terroriste de Crocus, elles doivent être immédiatement transmises à la Russie ».

De même, en réponse au Bureau du Secrétaire général des Nations Unies, Zakharova a déclaré que l’attaque ne provoque pas de « tristesse « , mais plutôt « de l’horreur, un choc, une condamnation inconditionnelle et de la colère ».

Il convient de noter que les ambassades des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni en Russie avaient averti, au début de ce mois, de la possibilité d’un attentat terroriste à Moscou, selon le journal britannique The Telegraph.

L’alerte de sécurité a exhorté les citoyens américains à « éviter les grands rassemblements au cours des prochaines 48 heures », car l’ambassade américaine a déclaré qu’elle « surveillait les rapports indiquant que les extrémistes ont des plans imminents pour cibler les grands rassemblements à Moscou, y compris les concerts ».

Source: Médias