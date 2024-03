Pour le septième jour consécutif, des milliers de manifestants se rassemblent à proximité de l’ambassade de l’occupation israélienne dans la capitale jordanienne, Amman, dans le cadre des manifestations quotidiennes menées par le peuple jordanien pour exiger la fin de la guerre sur la bande de Gaza et la rupture des relations avec l’entité sioniste .

Avec une détermination remarquable, le nombre augmente chaque jour, alors que la capitale, Amman, est témoin chaque soir d’un sit-in et de marches qui rassemblent divers groupes de personnes, notamment des étudiants, des professionnels, des médecins, des avocats, des militants des droits de l’homme et d’autres.

Le sit-in de ce Samedi a connu une hausse remarquable du nombre de participants, en raison de sa conjonction avec la Journée de la Terre, que les Jordaniens ont l’habitude de commémorer chaque année.

Les manifestants ont exigé la suspension de tous les types de relations que la Jordanie entretient avec l’entité sioniste, de l’accord de Wadi Araba, à l’accord d’eau et d’électricité, en passant par l’accord de gaz et autres.

Tandis que les manifestants critiquaient dans leurs chants l’exportation de légumes vers « Israël » et la participation au pont terrestre, qui vise à approvisionner en air l’entité sioniste après le siège mis en place par les forces armées yéménites en mer Rouge, ils ont salué l’armée yéménite et la résistance au Liban et en Irak, pour leur rôle de soutien à la résistance palestinienne dans cette guerre.

Les organisateurs des manifestations et les manifestants ont souligné leur intention de poursuivre ce mouvement de protestation, même si la guerre israélienne contre la bande de Gaza s’arrête, afin de fermer l’ambassade et de rompre les relations diplomatiques avec l’occupation.

La capitale jordanienne, Amman, est témoin de manifestations quotidiennes et nocturnes, qui se poursuivent à un rythme croissant, exigeant la fin de la guerre, la rupture des relations jordano-israéliennes et l’entrée de l’aide dans la bande de Gaza.

Mardi, les médias militaires des Brigades martyres Izz al-Din al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont republié un bref extrait audio du chef d’état-major d’Al-Qassam, Mohammad al-Deif, dans lequel il a appelé les peuples du monde arabe et islamique à « commencer à marcher maintenant, et non demain, vers la Palestine » les exhortant » à ne pas permettre que les frontières, les réglementations ou les restrictions les privent de l’honneur de participer à la libération d’Al-Aqsa ».

Source: Médias