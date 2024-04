Les dirigeants des pays de l’Axe de la Résistance s’expriment à l’occasion de la Journée internationale d’alQods, saluant la fermeté de la résistance et du peuple palestinien, soulignant que la saga du déluge d’Al-Aqsa a vaincu l’entité israélienne, son projet et ses partisans , en particulier les Etats-Unis, et que le déluge des peuples libres est devenu de plus en plus fort.

Le chef du Bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré: « AlQods vit aujourd’hui un moment historique, après que le Déluge d’Al-Aqsa a redonner naissance à l’espoir d’une victoire et d’une libération inévitables ».

Haniyeh a souligné que l’opération Déluge d’Al-Aqsa a constitué une frappe stratégique qui a ramené le conflit à la normale, et a fait tomber les masques des visages se cachant derrière une fausse paix ».

Haniyeh a noté que « la résistance continue de rester ferme sur le terrain et sur tous les axes de combat », ajoutant « ce peuple palestinien patient et en lutte mérite que toutes les composantes de cette nation soient à la hauteur de leurs sacrifices ».

Haniyeh a également noté que dans cette bataille, « toutes les illusions que l’ennemi a tissé autour de son armée et sur ses capacités sont tombées », expliquant que « l’agression contre notre peuple n’aurait pas continué et n’aurait pas atteint ce degré de brutalité sans la couverture américaine et à la participation directe des USA à l’agression ».

Le chef du bureau politique du Hamas a salué « les efforts déployés par le peuple de notre Oumma pour soutenir Gaza, et je dis à nos peuples :Vous êtes notre dos et notre profondeur ».

Haniyeh s’est également adressé aux forces de résistance en disant : « La plus grande scène a été démontrée dans l’unité des arènes et des fronts de la Palestine au Liban, en passant par le Yémen, l’Irak et le soutien de l’Iran ».

Il a estimé que l’Afrique du Sud a joué un rôle pionnier en poursuivant en justice les dirigeants de cette entité pour leurs crimes à Gaza », appelant en même temps à « intensifier les activités et à faire pression sur les gouvernements pour qu’ils se rangent du côté de l’Afrique du Sud « .

Haniyeh a souligné : « Nous adhérons à nos exigences d’un cessez-le-feu permanent, d’un retrait complet de Gaza, du retour complet des personnes déplacées et de la levée du siège ».

A la fin de son discours, Haniyeh a également salué les fronts brûlants de l’axe de résistance le long de la ligne de confrontation avec l’ennemi, ainsi que les peuples de la oumma unie avec la Palestine et Gaza.

Jihad islamique : Nous sommes toujours au milieu de la bataille et nous devons faire davantage pour soutenir la Palestine

À son tour, le secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique, Ziad Al-Nakhaleh, a déclaré : « La population de Gaza fait preuve d’une fermeté légendaire face aux forces du mal, représentées par l’entité d’occupation et son partisan, les États-Unis et leurs alliés ».

Al-Nakhaleh a souligné que « malgré le siège et la faim, nous avons découvert que nos frères arabes et musulmans ne peuvent même pas fournir un verre d’eau à ceux qui ont soif », les appelant à nous traiter comme ils traitent Israël, car tout ce dont Israël a besoin vient de pays qui nous empêchent de tout. »

Le secrétaire général du Mouvement Jihad a noté que « nous devons adhérer à l’unité de la résistance et à l’unité de ses arènes, face au projet de fragmentation de la région au profit du projet sioniste ».

Tout en affirmant que » la bataille du déluge d’Al-Aqsa a distingué les pays », Al-Nakhaleh a souligné que « nous sommes toujours au milieu de la bataille et nous devons tous faire tout ce que nous pouvons pour soutenir la Palestine ».

Le secrétaire général du Mouvement Jihad islamique a également salué le soutien de l’Iran à la résistance et à son peuple, ainsi que ses efforts pour renforcer la force de la résistance et la soutenir, déclarant : » Nous notons le rôle historique de la République islamique d’Iran dans le soutien du mouvement de résistance. »

À la fin de son discours, Al-Nakhaleh a souligné que la Journée internationale d’alQods devrait être » une étape importante dans laquelle nous renforçons l’unité de notre peuple et de nos combattants et l’unité de nos objectifs », soulignant que « Gaza restera avec son peuple et ses résistants , et restera un jalon et durera, résistera et gagnera ».

Ibrahim Raïssi: Le déluge d’Al-Aqsa a prouvé « qu’Israël est plus fragile qu’une toile d’araignée

De son côté, le président iranien Ibrahim Raïssi a déclaré que « les opérations historiques menées par les Palestiniens ont conduit l’armée criminelle d’occupation à l’impuissance ».

Il a souligné « qu’il est devenu clair pour tout le monde aujourd’hui que cette entité est plus fragile qu’une toile d’araignée ».

De même, le président iranien a souligné que « les défenseurs des droits de l’homme en Occident sont restés silencieux alors qu’ils participent aux côtés des dirigeants américains à commettre des crimes ouvertement ou en secret », soulignant que « le monde ne reviendra pas à ce qu’il était avant et que personne ne peut restaurer l’image de l’entité sioniste qui a été vaincue lors du déluge d’Al-Aqsa ».

Raïssi a également estimé que « cette entité est aujourd’hui plus proche que jamais d’un effondrement interne », notant que « les manifestations dans la région et dans le monde en ont fait une plateforme médiatique ».

Le président iranien a évoqué l’attaque terroriste contre le consulat iranien à Damas et a souligné qu’elle « ne restera pas sans réponse » et qu’elle « indique le summum de l’échec et de la perte de cette entité ».

Al-Houthi : le peuple palestinien mène la bataille de la Oumma entière

De même, le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdul-Malik al-Houthi, a déclaré: « Nous cherchons à développer nos capacités balistiques et navales afin de soutenir davantage le peuple palestinien ».

Al-Houthi a ajouté : « Les Américains sont devenus un partenaire réel et à part entière de l’ennemi israélien dans ses crimes contre le peuple palestinien ».

Et de poursuivre : » la question palestinienne est clairement distincte et le droit de celle-ci est claire, aucune partie n’a pris de mesures pour mettre fin à cette injustice contre le peuple palestinien et restaurer ses droits ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que « la seule option efficace pour affronter l’ennemi est le jihad, qui a prouvé son efficacité au Liban et à Gaza ».

Il a estimé que « l’occupation n’a pu atteindre aucun de ses objectifs à Gaza, ni aucune restaurer une image de victoire après six mois d’agression, mais a plutôt créé une vilaine image de crimimel ».

Sayyed Al-Houthi a également noté « qu’il est du devoir de la oumma, et dans l’intérêt de sa sécurité nationale, d’agir pour soutenir le peuple palestinien par tous les moyens », expliquant que « le peuple palestinien mène la bataille de la paix voire de la oumma toute entière ».

Le leader du mouvement Ansarullah a promis : « Nous n’épargnerons aucun effort pour soutenir le peuple palestinien, qui a présenté une légende de fermeté qui a peu d’équivalents dans l’histoire ».

En conclusion, sayyed Al-Houthi a répondu aux salutations des membres de la résistance de Gaza au Yémen en disant : « Que Dieu vous bénisse, vous honore et vous accorde la victoire… et nous embrassons vos mains qui appuient sur la gâchette ».

Al-Kaabi à « Israël » et à Washington : la résistance a utilisé le peu de sa force

Le secrétaire général du Mouvement Al-Nujaba, Cheikh Akram Al-Kaabi, a affirmé que « la résistance irakienne et la résistance au Liban et au Yémen seront aux côtés de la résistance palestinienne jusqu’au bout ».

Il a déclaré que « Washington a envoyé plus de 30 000 tonnes d’aide à l’entité occupante et qu’il est son partenaire dans ses crimes odieux ».

Al-Kaabi s’est adressé à « Israël » et àWashington, soulignant que « la résistance n’a jusqu’à présent utilisé qu’une petite partie de ses forces ».

Al-Amiri :Le déluge d’Al-Aqsa a remis la question palestinienne au premier plan

Le secrétaire général de l’organisation Badr irakienne, Hadi Al-Amiri, a pour sa part estimé que » le déluge d’Al-Aqsa a constitué un véritable tournant dans le cours de la question palestinienne, revenue sur le devant de la scène après les efforts des puissances de l’Arrogance mondiale de l’effacer ».

Al-Amiri a déclaré : « La résistance a poussé l’entité d’occupation sur la pente de la défaite, comme le reconnaissent ses responsables, qui confirment qu’ils sont confrontés à des défis existentiels ».

Il a ajouté : « Le déluge d’Al-Aqsa a balayé et exposé les États normaux, et a révélé le rejet par le monde de l’existence de cette entité, qui est devenue un symbole de crime et de décadence. »

Al-Amiri a estimé également que « le déluge d’Al-Aqsa a placé les pays arrogants dans le cercle de la condamnation et du rejet », notant « qu’il est devenu clair que l’Amérique et l’Occident sont responsables ses crimes de l’entité israélienne « .

Al-Amiri a affirmé : « le système international injuste qui dirige actuellement le monde doit être revu, et la résistance est toujours inébranlable et gère la bataille avec sagesse et compétence et les Américains ont admis qu’ éliminer le Hamas est un fantasme ».

Al-Amiri a noté que « le front de résistance s’étend, et son axe refuse de laisser la Palestine, et la force la plus puissante du monde ne peut pas empêcher nos hommes de jouer leur rôle ».

Il a ajouté : « Ce qui se passe à Gaza en termes de crimes a révélé la vérité sur l’Amérique et l’Occident », soulignant que « la position de l’Irak est ferme et fondée sur des principes : elle rejette tout type d’occupation ».

En conclusion, le secrétaire général de l’Organisation Badr a réitéré son affirmation selon laquelle « il n’y a aucun retour en arrière sur la décision de rejeter la présence étrangère dans notre pays », soulignant « que nous sommes plus déterminés à mettre fin à l’occupation américaine ». S’adressant aux habitants de Gaza : « Nous vous consolons avec nos vies et notre sang, et les nobles de cette oumma ne vous laisserons pas tomber comme les scélérats et les normalisateurs qui vous ont laissé tomber. »

