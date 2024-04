Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a affirmé que « les forces navales ont mené mercredi matin 4 opérations militaires dans le golfe d’Aden, avec des drones et des missiles navals appropriés, en guise de soutien au peuple palestinien opprimé, et en réponse à l’agression américano-britannique contre le Yémen.

Les opérations comprenaient le ciblage de deux navires israéliens, le premier était le MSC Darwin et le second était le MSC Gina, qui a de nouveau été pris pour cible.

Les forces armées yéménites ont également visé le navire américain Maersk Yorktown. Par ailleurs, un navire de guerre américain a été visé par plusieurs drones, comme l’a confirmé Saree.

Saree a réitéré que les forces armées yéménites continueront à mettre en œuvre la décision visant à empêcher la navigation israélienne, ainsi que celles liées à l’occupation et se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée, dans les mers Rouge et Arabe et dans l’océan Indien, jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et le siège sur sa population soit levé.

Ces opérations interviennent au moment où les États-Unis et la Grande-Bretagne renouvellent leur agression contre le Yémen, « en soutien à l’occupation israélienne et pour protéger ses crimes à Gaza », alors que les attaques se sont élevées, en 3 mois, à 424 raids et bombardements navals, provoquant le martyre de 37 personnes et blessant 30 autres, comme l’a confirmé le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdul Malik Al Houthi.

Dimanche dernier, le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé l’execution de cinq opérations militaires en 72 heures, parmi lesquelles le ciblage du navire britannique Hope Island en mer Rouge et de deux navires israéliens, le MSC Grace F en Océan indien, et le MSC Gina en mer d’Oman.

Quant à l’armée de l’air des forces armées yéménites, elle a ciblé, lors de deux opérations militaires, plusieurs frégates militaires américaines en mer Rouge.

