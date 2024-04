Des affrontements violents ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans le camp Nour Shams situé dans l’est de la ville de Tulkarem au nord-ouest de la Cisjordanie occupée.

Les combats avaient commencé dans la nuit, après que d’importantes forces d’occupation ont attaqué la ville de Tulkarem et assiégé son camp, pendant que leurs bulldozers détruisaient un certain nombre de rues et causaient des dommages dans les maisons et les commerces.

Les combats se sont déroulés sur plusieurs axes du camp assiégé, où les véhicules israéliens s’étaient déployés, bloquant son artère prinicipale, interdisant son accès pour ceux qui voulaient y entrer et ceux qui voulaient en sortir, au milieu de survols intenses d’avions de guerre israéliens. Des maisons ont été perquisitionnées et leurs résidents ont été arrêtés.

Les brigades al-Qods de Tulkarem, du Jihad islamique, ont indiqué que leurs combattants ont affronté cette incursion israélienne en faisant exploser des engins piégés au passage des véhicules israéliens et en ouvrant le feu sur les forces d’occupation. Les Brigades al-Aqsa du Fatah ont eux aussi fait part de leur participation aux affrontements contre l’incursion israélienne du camp en question.

Les brigades ont annoncé le martyre un certain nombre de combattants dont leur chef, Mohamad Jaber (Abou Chouja’) (A droite) .

Lors d’une interview avec le média palestinien Quds, il avait répondu à une question: « Et si l’occupation te tue », en disant: » Si elle me tue ou tue quelqu’un d’autre, la situation continuera jusqu’à la libération de la terre, Inchallah ».

Selon l’armée d’occupation, un officier et 3 militaires ont été blessés dont deux dans un état grave.

Les médias palestiniens ont indiqué que 10 Palestiniens au moins ont été arrêtés, dont les deux frères Taha et Ala’ al-Tamouni ; deux Palestiniens ont été blessés après avoir été battus par des soldats israéliens et un vieux monsieur est mort d’une crise cardiaque a fortiori, parce que les ambulances n’ont pu lui parvenir en raison de l’interdiction des militaires israéliens qui assiégeaient le camp.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs régions de la Cisjordanie occupée ont été le théâtre d’incursions israéliennes et de campagne d’arrestations.

Dans la ville d’al-Khalil, au sud de la Cisjordanie, ses jeunes résistants ont visé la tour militaire érigée à l’entrée du camp d’al-Aaraoub, au nord de cette ville, à l’aide de cocktails Molotov et de pétards. Les Brigades al-Aqsa du Fatah ont indiqué avoir visé une force d’infanterie israélienne à proximité de la colonie Karmi Tsour.

Dans la ville de Dora, au sud d’al-Khalil, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté le jeune Nadi Khalil al-Rajoub après avoir perquisitionné sa maison.

Dans la localité al-Maghir, au nord-est de Ramallah, les forces d’occupation ont tiré des bombes lumineuses dans son espace aérien puis elles ont perquisitionné plusieurs maisons et arrêté des Palestiniens.

Dans le village Salem, à l’est de Naplouse, des affrontements ont éclaté entre ses jeunes et des militaires de l’occupation en même temps qu’un assaut lancé contre la localité Douma, au sud-est du gouvernorat, et une campagne d’arrestations a été mené, visant spécifiquement la famille al-Dawabcha.

