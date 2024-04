Le mouvement de protestation en appui à Gaza ayant lieu ces jours-ci aux campus universitaires des États-Unis semble atteindre la France.

Selon l’agence de presse Anadolu, des centaines d’étudiants ont manifesté jeudi 25 avril place du Panthéon, au 5ème arrondissement de Paris, afin de dénoncer la « complicité » de la France et d’Emmanuel Macron dans le « génocide » en cours à Gaza.

Cette manifestation coïncidait avec la présence du président français Emmanuel Macron à la Sorbonne, où il s’exprimait lors d’un discours fleuve sur l’Europe, visant à délivrer une série de mesures pour passer à « l’Europe puissante », une Europe plus souveraine.

La manifestation devait avoir lieu à la place de la Sorbonne, où les cours ont été d’ailleurs suspendus, avant que les forces de l’ordre n’y interdisent le rassemblement et ne refoulent de force les participants qui se sont retrouvés à la place du Panthéon, selon ce qu’a pu constater un correspondant d’Anadolu présent sur place.

« Israël assassin, Macron complice », « Gaza, Gaza, la Sorbonne est avec toi » et « De Paris à Gaza, résistance, résistance », tels étaient, entre autres, les slogans scandés par les manifestants qui brandissaient des drapeaux palestiniens, en solidarité avec les habitants de la Bande de Gaza assiégée, d’après la même source.

Depuis le 7 octobre 2023, ‘Israël’ mène une guerre dévastatrice contre la Bande de Gaza qui a fait plus de 34000 martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent et d’une destruction massive des infrastructures.