« La lâcheté et les atermoiements de Netanyahu ont permis au Hezbollah de s’armer de dizaines de milliers de missiles, y compris de missiles à longue portée, que l’on pensait que l’organisation n’utiliserait pas, mais en fait le Hezbollah est en train d’écraser la Galilée », c’est ce qu’a écrit l’analyste Nehemiah Shtersler, dans le quotidien israélien Haaretz.

Et de poursuivre : « Sa lâcheté et ses atermoiements sont les raisons pour lesquelles la guerre s’est poursuivie pendant 203 jours sans fin, au lieu de lancer une courte guerre éclair avec toute sa force…Alors que le monde est encore traumatisé par les horribles vidéos du 7 octobre, nous sommes plongés dans une guerre longue et chancelante pour qu’il reste au pouvoir ».

« De cette manière, il a agi à l’encontre de la stratégie fondamentale d’Israël, qui recourt toujours à des guerres courtes, partant du principe qu’un petit pays, dépendant de l’opinion mondiale et de l’approvisionnement en armes des États-Unis, ne peut pas mener une guerre longue et, en fait, chaque jour qui passe aggrave notre situation dans le monde, il augmente le boycott à notre encontre, nuit à notre force économique et nous pousse à mettre fin à la guerre sans parvenir à aucun résultat », a-t-il en outre regretté.