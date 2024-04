La chaîne de restauration rapide américaine Kentucky Fried Chicken (KFC) a temporairement fermé ses 108 succursales en Malaisie en réponse à un boycott déclenché par les attaques israéliennes contre Gaza, ainsi que des campagnes de soutien au peuple palestinien.

Ce phénomène a débuté avec la quasi-absence de clients depuis une semaine, selon des employés.

La décision de fermer les succursales de KFC a été prise par QSR Brands, qui détient et gère KFC en Malaisie. Ce choix est visible sur Google Maps, où les magasins apparaissent comme « temporairement fermés ».

Un porte-parole anonyme de QSR a déclaré que la suspension était une occasion d’arrêter certaines opérations qui affectaient leur bilan financier.

Face à la pression du boycott, QSR a également adapté sa stratégie de marque pour adopter une identité plus islamique, comme le montrent les panneaux des menus et les publications, affirmant que la marque est détenue par la société d’État de Johor.

Impacts économiques et solidarité

Les boycottes ont également touché d’autres marques américaines comme Starbucks et McDonald’s, en raison de leurs liens avec ‘’Israël’.

Berjaya Food, qui possède 400 magasins Starbucks en Malaisie, a rapporté une perte nette de 42,6 millions de ringgits malaisiens pour le dernier trimestre de 2023.

QSR gère aussi des établissements de KFC à Singapour, Brunei, Cambodge et plus de 480 Pizza Hut en Malaisie et Singapour.

Cette série de fermetures intervient alors qu’Israël continue une guerre dévastatrice contre Gaza, commencée le 7 octobre 2023, qui a causé des dizaines de milliers de victimes civiles, majoritairement des enfants et des femmes, et provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent.

‘Israël’ a été convoqué devant la Cour internationale de justice pour des accusations de génocide, bien que le conflit persiste malgré une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat.

