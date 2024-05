Le responsable du mouvement Hamas, Oussama Hamdan, a affirmé mardi que l’opération militaire à Rafah menée par l’occupation, « ne sera pas un pique-nique pour son armée, elle en sortira « vaincue, comme dans toutes les régions où elle s’est infiltrée dans la bande de Gaza voire humilié par la résistance palestinienne ».

Lors de sa conférence de presse tenue à Beyrouth, la capitale libanaise, Hamdan a évoqué l’approbation par le mouvement de la proposition présentée par les médiateurs en Egypte et au Qatar, expliquant « qu’elle était le résultat de négociations longues, difficiles, complexes ».

Hamdan a souligné que » la dernière phase a consisté à présenter de nombreuses propositions qui ne répondaient pas aux conditions de la résistance ou aux exigences du peuple palestinien », notant que « le Hamas a respecté ses exigences, a fait preuve de flexibilité lorsque cela était nécessaire et a fixé des lignes rouges qui ne peuvent être touchées ou renégociées ».

Hamdan a expliqué que « cette approbation est fondée sur la responsabilité du mouvement envers le peuple palestinien de la bande de Gaza, sur sa profonde préoccupation pour ses intérêts, ses droits, ses principes et ses sacrifices, ainsi que sur une réponse positive au rôle des médiateurs dans la réalisation de cet accord ».

Le Hamas a fait preuve d’un esprit positif pour parvenir à un accord

Dans le même contexte, le responsable de Hamas a souligné que « le mouvement a fait preuve d’un esprit positif et responsable à toutes les étapes, en essayant de surmonter tous les obstacles qui empêchent de parvenir à une formule satisfaisante, tout en préservant les droits du peuple palestinien ».

Il a rappelé les exigences de la résistance dans tout accord, soient la cessation complète de l’agression, le retrait de toutes les zones de la bande de Gaza, le retour inconditionnel des personnes déplacées dans leurs foyers , la reconstruction de la bande , l’aide à sa population conduisant à un accord sérieux d’échange de prisonniers’.

Hamdan a également exprimé son appréciation et ses remerciements aux médiateurs en Égypte et au Qatar pour leurs efforts visant à parvenir à un accord, qui a résolu » les principales questions des revendications de notre peuple et de notre résistance ».

Dans ce contexte, Hamdan a noté que « l’accord approuvé a assuré la cohérence dans la mise en œuvre continue de ses trois étapes et a bloqué la voie à l’occupation, qui voulait terminer une étape, dans laquelle elle obtiendrait la libération de ses prisonniers, afin de reprendre son agression, rejetée par le mouvement ».

En référence à l’unité de la position palestinienne, Hamdan a assuré que « le mouvement était en contact avec toutes les factions de la résistance, dirigées par le Mouvement du Jihad islamique, représenté par le secrétaire général Ziad al-Nakhalah, et le Front populaire de libération de la Palestine, représenté par le Vice-Secrétaire général, Jamil Mezher ».

Le Hamas souhaite sérieusement une coopération positive avec les médiateurs

Hamdan a également affirmé que « les dirigeants du mouvement qui ont ordonné à leur délégation de négociation de se rendre de Doha au Caire, dirigée par Khalil Al-Hayya, confirment le sérieux de leur position de coopération positive avec les médiateurs ».

Il a précisé que l’approbation par le mouvement de la proposition des médiateurs, par opposition au comportement du gouvernement israélien, et à la tentative de son chef Benjamin Netanyahu, d’éviter de parvenir à un accord, embarrasse l’administration américaine car elle doit réguler sa position en faveur de l’occupation et agir pour faire pression sur elle afin de l’obliger à mettre fin à l’agression ».

Dans ce contexte, Hamdan a souligné que la balle est d’abord « dans le camp de Netanyahu et des extrémistes de son gouvernement, et que leur comportement après l’annonce de l’approbation du mouvement reflète une persistance à faire obstacle à tous les efforts des médiateurs, y compris Washington ».

« Deuxièmement, la balle est dans le camp de l’administration américaine », a ajouté Hamdan, qui doit « prouver son sérieux et sa crédibilité en obligeant le gouvernement Netanyahu à exécuter l’accord ».

Le terminal de Rafah est purement palestino-égyptien

Le responsable du Hamas a également évoqué l’assaut de l’armée d’occupation au poste frontière de Rafah avec l’Égypte, à l’aube aujourd’hui, le qualifier de crime et de dangereuse escalade contre une installation civile protégée par le droit international ».

Hamdan a expliqué que l’assaut et l’occupation du terminal visent à aggraver la situation humanitaire à Gaza, en l’enfermant et en empêchant le transit de l’aide d’urgence.

Hamdan a estimé que « la prise du terminal de Rafah est une tentative ouverte d’Israël de saboter tous les efforts des médiateurs pour conclure un accord visant à mettre fin à l’agression, et une tentative désespérée de créer une illusion de victoire pour sauver la face de Netanyahu ».

En réponse à cette attaque, Hamdan, au nom du Hamas, a appelé la Ligue des États arabes et l’Organisation de la coopération islamique à « tenir une réunion urgente au niveau des ministres des Affaires étrangères et à adopter une position active pour mettre fin à cette violation et forcer l’occupation à mettre fin à son agression, et les Nations Unies pour faire pression sur l’occupation pour mettre fin à cette escalade ».

Il a conclu à l’issue de sa conférence de presse que le passage de Rafah « était et restera un passage purement égypto-palestinien, dans lequel il n’y a aucune force d’occupation », réitérant que la résistance ne répondra à aucune initiative visant à arrêter l’agression ou un accord d’échange sous la pression militaire.

Source: Médias