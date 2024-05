La résistance palestinienne poursuit la bataille des inondations d’Al-Aqsa, pour le 225ème jour, en réponse à l’agression israélienne sur la bande de Gaza. De violents combats sont menés avec les forces d’occupation sur tous les fronts, notamment à Jabalia, au nord de la bande de Gaza, et à Rafah, au sud.

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de résistance islamique du Hamas, ont diffusé des images montrant le lancement d’un missile sol-air SAM 7 sur un hélicoptère Apache israélien, au nord du camp de réfugiés de Jabalia.

Après avoir repris contact avec un certain nombre d’entre eux et leur retour de derrière les lignes à l’est de la ville de Jabalia, les moudjahidines d’Al-Qassam ont rapporté avoir mené plusieurs opérations et pris pour cible deux chars Merkava avec deux missiles Al-Yassin et avec des obus de mortier sur un véhicule de transport de troupes.

Ils ont également ciblé une force spéciale israélienne retranchée dans un bâtiment avec un obus TBG, puis ont attiré les soldats d’occupation vers l’une des ouvertures du tunnel préalablement piégées et l’ont fait exploser à l’intérieur.

Al-Qassam a affirmé avoir détruit un quartier général de commandement et de contrôle appartenant à l’armée d’occupation à l’est du camp de Jabalia, avec des obus de mortier de gros calibre, et ont détruit un char israélien Merkava 4 avec un missile Al-Yassin 105 .

De leur côté, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, ont diffusé des scènes d’affrontements violents et de ciblage de soldats d’occupation, dans le camp de Jabalia.

Les Brigades Al-Qods ont diffusé des scènes d’explosion d’un champ de mines dans les véhicules et les soldats de l’occupation, dans l’axe des combats, dans le quartier d’Al-Zaytoun, au sud-est de la ville de Gaza.

Les images ont montré des moudjahidines de l’unité du génie des brigades préparant des engins explosifs, notamment des engins Thaqib 40 et des matériaux explosifs, en plus des missiles israéliens tirés par l’armée d’occupation sur Gaza, que les résistants ont rééquipés et piégés. Les scènes montraient l’un des moudjahidines écrivant sur le missile, citant le Coran : « Ils ont trouvé leurs biens qui leur étaient rendus ».

La séquence vidéo montrait ensuite que les Moudjahidines ont posé ces bombes préparées à l’avance dans les endroits désignés conformément au plan d’embuscade et y avaient attaché un missile de guerre.

Les images montrent l’avancée des véhicules d’occupation vers le champ, où les bombes ont explosé, puis les restes des véhicules israéliens détruits sont apparus après le retrait des forces.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont, à leur tour, annoncé avoir visé un quartier général de commandement et de contrôle de l’armée d’occupation, à l’est du camp de Jabalia, avec des obus de mortier de gros calibre.

Les unités de combat des Brigades du martyr Abu Ali Mustafa , la branche militaire du Front populaire de libération de la Palestine, ont affirmé qu’elles étaient engagées dans de violents affrontements avec les forces d’occupation et que leurs véhicules pénétraient dans le camp même, avec diverses armes.

Rafah…une endurance qui se poursuit

Les Brigades Al-Qassam ont annoncé que leurs moudjahidines ont réussi à attirer une force à pied israélienne et à faire exploser un engin antipersonnel avec, confirmant la mort de 5 soldats israéliens et blessant d’autres, à proximité de la mosquée Al-Tabaeen, à l’est de la ville de Rafah.

Al-Qassam a visé un véhicule de transport de troupes et un char Merkava avec des obus Al-Yassin 105, à proximité du cimetière, à l’est de la ville. Il a également visé un bulldozer D9 équipé d’un engin Shawaz, à l’est de la mosquée Haroun.

Les Brigades Al-Qods ont annoncé que leurs moudjahidines étaient engagés dans de violents affrontements avec les soldats d’occupation et leurs véhicules pénétrant dans l’est de Rafah, et ont ciblé les forces d’occupation dans le quartier d’Al-Tanour avec un barrage d’obus de mortier de gros calibre, et ont montré des images documentant leurs cibles à Rafah.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont ciblé des concentrations de soldats et de véhicules d’occupation dans le quartier d’Al-Tanour, à l’est de Rafah, avec des obus de mortier de gros calibre, affirmant qu’elles étaient engagées dans de violents affrontements dans le même axe.

Lancement d’un missiles au 225e jour du déluge d’Al-Aqsa

Au 225e jour du déluge d’Al-Aqsa, les Brigades alQods ont lancé leurs salves de missiles vers Ashkelon et Beer Sheva occupées, préservant ainsi leurs capacités de missiles.

Unité cybernetique et opérations conjointes

Les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont révélé l’existence de l’Unité Militaire 65 spécialisée dans la cybersécurité, notant que cette unité a travaillé en secret pendant la bataille contre les inondations d’Al-Aqsa, et ont publié des images documentant les auteurs de son travail.

Les brigades ont publié des images documentant leur préparation d’une salve de missile 107 et son lancement en direction du site militaire israélien Megan, à l’est du gouvernorat central de la bande de Gaza, dans le cadre de leur opération conjointe avec les Brigades Martyr Jihad Jibril , la branche militaire du Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général.

Dans une autre opération conjointe, menée avec les Brigades Al-Qassam, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont bombardé avec des obus de mortier le quartier général du commandement israélien dans l’axe Netzarim , au centre-nord de la bande de Gaza.

