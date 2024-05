Après l’annonce de la mort en martyr du président et de ses compagnons dans un accident d’hélicoptère, le lundi 20 mai, les messages de condoléances affluent de la part des responsables des pays du monde entier.

Venezuela

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro a présenté lors d’un appel téléphonique, à 1h (heure locale), ses sincères condoléances et sa compassion au peuple et au gouvernement pour la mort en martyr de M. Raïssi et de M. Hossein Amir-Abdollahian, sans oublier les autres personnes de la délégation présidentielle.

Maduro a également demandé que ses condoléances soient également présentées au Leader de la Révolution islamique ainsi qu’aux familles des MM. Raïssi et Amir-Abdollahian.

▪️ Le président vénézuélien Nicolas Maduro a exprimé ses condoléances et sa sympathie ainsi que celles du gouvernement et de la nation vénézuélien, pour le martyre de M. Raïssi et M. Amir Abdulahian et de leurs compagnons lors d'un appel téléphonique avec l'ambassadeur de la RII

Pakistan

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif a présenté, sur sa page X, ses condoléances : « Le Pakistan, en signe de respect au président iranien et la délégation qui l’accompagnait et en solidarité avec l’Iran frère, annonce une journée de deuil public, les drapeaux seront également mis en berne ».

Irak

Depuis l’Irak, le Premier-ministre irakien, Mohamed Shia al-Soudani a émis un communiqué dans lequel il a exprimé ses condoléances et sa compassion au Leader de la RII, au peuple et au gouvernement iraniens en faisant part de sa solidarité avec « le peuple et les responsables frères iraniens ».

▪️ Le Premier ministre irakien exprime ces sincères condolences et sympathies au Leader de la RII ainsi qu'au gouvernement et à la nation iranienne, tout en exprimant sa solidarité avec la nation fraternelle de l'Iran et avec les frères responsables de la République islamique

Ammar Hakim, chef du courant de la Sagesse nationale en Irak a souligné : « Nous saluons le rôle important de ce défunt dans la vie révolutionnaire, politique et culturelle de l’Iran, de la région et du monde et nous présentons nos sincères condoléances au Guide suprême de la Révolution, l’imam Khamenei ainsi que notre compassion au peuple et gouvernement iraniens. Nous présentons également nos condoléances aux familles et proches de ce défunt et nous sollicitons le Dieu Tout Puissant d’accorder sa grâce et son salut à ce défunt ; que son âme soit au paradis.

Inde

Le Premier-ministre indien, Narendra Modi quant à lui s’est déclaré être aux côtés de l’Iran : « Nous sommes profondément touchés par le décès tragique du président iranien. L’Inde se tient aux côtés de l’Iran dans cette étape douloureuse de son histoire. »

Biélorussie

Le ministère biélorusse des Affaires étrangères, pour sa part, a émis un message de condoléance sur le réseau social X pour dire que « le dommage (drame) irréparable » de la mort en martyr du président iranien et des personnes qui étaient à ses côtés, n’a pas seulement blessé l’Iran : « La Biélorussie a perdu ses vrais amis. Nous présentons nos condoléances aux familles et proches des victimes et nous souhaitons du courage et de l’endurance au peuple iranien. »

Turquie



La Turquie « partage la douleur du peuple iranien ami et frère », a affirmé lundi le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan.

« Malheureusement, la nouvelle venant d’Iran nous a profondément attristés », a déclaré M. Fidan lors d’une conférence de presse.

« Je prie pour la miséricorde de Dieu pour mon cher collègue et frère » Ebrahim Raïssi, a pour sa part réagi dans la foulée le président turc Recep Tayyip Erdogan sur le réseau social X.

Le chef de l’Etat a exprimé ses « plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement iraniens amis et frères, en particulier au chef religieux de la République islamique d’Iran, (l’ayatollah Sayed) Ali Khamenei », disant se tenir « aux côtés de notre voisin iranien ».

Résistance palestinienne

Le Mouvement de résistance islamique palestinien, Hamas a émis lui aussi un communiqué : « Nous présentons nos sincères condoléances au Guide suprême de la Révolution islamique, l’imam Khamenei ainsi qu’au peuple et gouvernement iraniens amis. »

Les comités de résistance en Palestine ont pour leur part affirmé que « la Résistance n’oubliera pas ce que les deux martyrs résistants ont apporté comme bénéfice à notre peuple et à sa cause ».

Yémen

Le porte-parole du gouvernement de salut national du Yémen s’est ainsi exprimé : « Nous présentons toutes nos condoléances au Leader, peuple et gouvernement iraniens ainsi qu’à tous les opprimés du monde. »

Azerbaïdjan

Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev a émis un message de condoléance au Leader de la Révolution islamique :

« L’honorable Ayatollah Khamenei, nous sommes profondément touchés et attristés de l’annonce de la mort douloureuse de Syyed Ebrahim Raïssi, président de la RII, Hossein Amir-Abdollahian, ministre des Affaires étrangères et leurs compagnons, lors du crash d’hélicoptère et nous déplorons ces importantes pertes.

Le peuple iranien a perdu, en la personne du président Ebrahim Raïssi, un homme d’État éminent qui a servi son pays avec dévouement et loyauté toute sa vie. Son souvenir sera vivant et il restera à jamais vivant dans nos cœurs.

En ce jour triste, je sollicite auprès du Dieu Tout Puissant, patience et tolérance pour le peuple ami et frère de l’Iran. Nous partageons leur douleur. Je présente, personnellement et de la part du peuple azerbaïdjanais, nos condoléances à vous, aux familles et proches de ce défunt ainsi qu’aux autres victimes de cette tragédie. »

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov a annoncé avoir été profondément attristé par l’annonce de la mort du président iranien, son ministre des Affaires étrangères, le gouverneur de l’Azerbaïdjan de l’Est, l’imam de la prière de vendredi de Tabriz ainsi que des autres membres de la délégation présidentielle. « Nous présentons nos condoléances aux familles et proches des victimes de cet accident d’hélicoptère. »

Russie

Vladimir Poutine a rendu hommage au président iranien Ebrahim Raïssi, le qualifiant de « politicien remarquable » et de « véritable ami » de la Russie.

« Ebrahim Raïssi était un politicien remarquable (…) En tant que véritable ami de la Russie, il a apporté une contribution personnelle inestimable au développement des relations de bon voisinage entre nos pays et a déployé de grands efforts pour les amener au niveau du partenariat stratégique », a indiqué le président russe, dans un télégramme de condoléances diffusé par le Kremlin.

Pour sa part, e chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a déclaré dans son message : « Nous nous souviendrons toujours de ces personnalités politiques éminentes comme de véritables patriotes de la RII qui ont fermement défendu les intérêts de leur pays et qui ont sacrifié leur vie au service dévoué de la patrie. »

La Fédération de Russie a également mis en berne le drapeau de l’Iran en signe de respect et de solidarité avec l’Iran.

Arménie

Le président arménien, Nicol Pachinian a présenté lui aussi ses condoléances au Leader de la Révolution islamique.

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, sur son compte X, s’est déclaré attristé par l’annonce de la mort en martyr de M. Hossein Amir-Abdollahian, son « cher collègue » et le chef de la diplomatie iranienne et il a présenté ses condoléances au gouvernement iranien et à ses collègues au ministère des Affaires étrangères ainsi qu’à « l’aimable peuple iranien ».

Afghanistan

En Afghanistan les dirigeants du gouvernement ainsi que diverses personnalités à l’intérieur et à l’extérieur du pays ont exprimé leur solidarité et compassion avec le Leader de la Révolution, le peuple et le gouvernement iranien.

Conseil européen

Du Conseil européen, son président Charles Michel a présenté ses condoléances à l’occasion du décès d’Ebrahim Raïssi, et de Hossein Amir-Abdollahian.