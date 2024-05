Le leader d’Ansarullah, Sayyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, a affirmé que « le président de la République islamique d’Iran, le martyr Ebrahim Raissi, était le porte-parole de la position iranienne à l’égard des problèmes de la Oumma et l’a exprimé avec toute constance et audace ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté : « M.Raissi était un dirigeant islamique dont la Oumma a le droit d’être fière pour ses qualités de haut niveau sur le plan moral et scientifique ».

Dans son discours sur les derniers développements, sayyed Al-Houthi a annoncé qu’il partageait la tristesse de la République islamique d’Iran envers le martyre du président iranien, de son ministre des Affaires étrangères et de leurs camarades.

Et de poursuivre: « la République islamique se tenait aux côtés de la Palestine d’une manière distinctive et sans précédent au niveau officiel arabe et islamique, et elle a soutenu les questions de la oumma islamique et des peuples opprimés , y compris celle de l’oppression de notre peuple yéménite ».

Al-Houthi a déclaré : » Il n’y a pas eu de position officielle forte, claire et franche de soutien envers le peuple yéménite contre l’agression de notre pays comme la celle iranienne ».

M. Al-Houthi a souligné que le martyr Raïssi était différent du reste des dirigeants et se distinguait par sa voix et sa position claires et audacieuses sans égard aux pressions américaines. Il a exprimé la Révolution islamique dans son soutien à la cause palestinienne, sans être influencé par des calculs politiques et économiques ».

M. Al-Houthi a souligné que « le martyr Raissi représente un modèle dans sa position de responsabilité et dans ses relations avec son peuple, et il est une leçon importante pour les autres dirigeants ».

M. Al-Houthi a noté que « les deux millions de personnes venues en Iran pour pleurer M. Raisi reflètent sa relation positive avec son peuple, contrairement à de nombreux dirigeants à travers le monde », ajoutant « qu’ il s’est présenté comme un serviteur de son peuple et a traduit cela dans ses actions jusqu’à la dernière minute de sa vie, et c’est une leçon importante ».

Le chef d’Ansarullah, sayyed al-Houthi, a révélé que 8 opérations ont été menées avec 15 missiles et drones dans le Bahreïn rouge et arabe, le golfe d’Aden et l’océan Indien au cours de cette semaine.

Notre coordination avec nos frères en Irak offrira une contribution supplémentaire

M. Al-Houthi a annoncé qu’une des opérations militaires de cette semaine a été menée vers la mer Méditerranée, et a annoncé que le nombre de navires ciblés jusqu’à présent a atteint t 119 navires liés à l’ennemi israélien, aux Américains et aux Britanniques.

M. Al-Houthi a noté « qu’au cours de cette semaine, deux avions américains MQ9 ont été abattus dans l’espace aérien des gouvernorats de Marib et d’Al-Bayda », expliquant que « le drone MQ9 est l’un des drones de reconnaissance américains les plus importants et que sa destruction est considéré comme une réalisation importante pour notre défense aérienne ».

Il a indiqué que « l’un des navires ciblés appartenait à l’une des sociétés qui ont violé l’embargo et sont entrés dans les ports sionistes et il a été ciblé au cours de la quatrième étape »,ajoutant que « les Américains tentent d’empêcher la quatrième étape de l’escalade et travaillent sur de nombreuses ceintures et activités, mais ils échoueront ».

M. Al-Houthi a révélé que la coordination est en cours avec la Résistance islamique en Irak : » Dieu merci, nous avons réussi à entamer un processus de développement continu, et notre coordination avec nos frères en Irak offrira une contribution supplémentaire »

Il a precisé que « nos opérations directes depuis le territoire yéménite auront un grand impact, si Dieu le veut, et des signes se manifestent et témoigneront d’un élan grand, significatif et influent ».

La normalisation n’apportera pas la sécurité à certains régimes

Le chef d’Ansarullah, M. al-Houthi, a affirmé que « le bon voisinage et le respect des valeurs islamiques et arabes sont seuls garants de la sécurité à certains régimes, et non la normalisation ».

Dans son discours sur les derniers développements, M. Al-Houthi a déclaré « qu’aller vers la normalisation après tout ce qui s’est passé est une erreur et signifie devenir dépendant des Américains dans le cadre de sa politique basée sur le chantage, l’exploitation et l’humiliation ».

Il a ajouté : « Quiconque se jete dans les bras des Américains , soumet toutes ses capacités et sa sécurité à l’ exploitation américaine, nous disons avec certitude que les Américains ne se soucient pas des intérêts d’aucun pays arabe, mais son intérêt se concentre plutôt sur l’entité israélienne ».

Il a conclu que « ceux qui dépendent des Américains et de leurs mauvaises politiques leur attireront toujours des ennuis et les mettront dans de mauvaises situations ».

