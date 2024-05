Le porte-parole des Brigades al-Qassam du Hamas Abou Ubeida a annoncé une nouvelle opération de capture de soldats israéliens dans le camp de Jabaliya au nord de la bande de Gaza dans l’après-midi du samedi.

C’est à l’aube de ce dimanche Abou Ubeida a révélé cette opération, dans une audio diffusée sur le site de l’organisation sur Telegram.

« Dans une opération complexe réalisée dans l’après-midi du samedi, nos combattants ont entrainé une force sioniste dans un tunnel dans le camp de Jabaliya et l’ont fait tomber dans une embuscade dans ce tunnel et dans sa bouche », a-t-il déclaré.

Il a assuré que des accrochages s’en sont suivis « à la distance zéro », indiquant que les combattants des Qassam « ont attaqué la force de soutien qui a accouru sur les lieux assurant avoir blessé, tué, et capturé tous les membres de cette force et confisqué leur arsenal militaire ».

Le porte-parole des Qassam n’a pas précisé le nombre des soldats israéliens qui ont été capturés, mais il a assuré que « des détails supplémentaires de cette opération seront révélés ultérieurement ».

« Le gouvernement de l’ennemi poursuit sa politique aveugle et absurde de vengeance et de destruction ; le gouvernement de l’ennemi passe de fiasco en fiasco », a-t-il aussi affirmé.

Il a tourné en dérision les efforts de l’armée israélienne pour restituer les dépouilles de ces captifs et présenter ceci comme un exploit.

« Les forces d’occupation fouillent partout dans les décombres à la recherche des dépouilles de certains de leurs captifs qu’elles avaient dument bombardés et envoient des milliers de soldats dans les ruelles de Jabaliya et ailleurs à la recherche de cadavres, sacrifiant leurs soldats, au service des magouilles personnelles de Netanyahu et des intérêts de son gouvernement extrémiste fasciste. Par la suite, l’armée de l’ennemi véhicule l’extraction des dépouilles comme un exploit militaire et moral ».

Par la suite, les Brigades al-Qassam ont diffusé les images d’un soldat israélien dont le cadavre est trainé dans un tunnel.

« C’est le sort de vos soldats lorsqu’ils rentrent dans nos tunnels », peut-on entendre dire dans cette vidéo.

Vidéo : « C’est ainsi qu’ils vous les rendront »

Les Qassam avait auparavant diffusé une vidéo adressée aux familles des captifs israéliens du 7 octobre 20203.

Après avoir rapporté les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahu, du ministre dans son cabinet de guerre Benny Gantz et du porte-parole de l’armée d’occupation Daniel Hagari dans lesquelles ils s’engagent à ramener ces captif, la vidéo affiche la phrase suivante : « Voilà comment Netanyahu, son armée et son cabinet de guerre tuent vos citoyens en captivité ».

La vidéo poursuit en diffusant les photos floutées de cadavres des Israéliens tués.

« Demandez à Netanyahu et à son gouvernement leurs noms et ils vous le diront car ils les connaissent très bien », peut-on lire dans la vidéo.

Et de conclure sur fond d’une photo d’Israéliens pleurant sur un cercueil : « Voilà comment ils vous les rendront ».