La Résistance Islamique au Liban – Hezbollah, a annoncé que ses moudjahidines ont lancé une importante attaque de roquettes et des obus d’artillerie visant le site de Jal al-Alam, ainsi qu’un rassemblement de soldats de l’occupation israélienne, provoquant des morts et des blessés parmi leurs rangs confirmées parmi les soldats d’occupation. ‏

La résistance a indiqué que l’opération s’inscrit dans le cadre d’une réponse à l’assassinat perpétré par l’occupation dans la ville de Naqoura et aux blessés civils, et en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance.

Dans un autre communiqué, la Résistance islamique a affirmé que les systèmes techniques du site Al-Abad ont été ciblés avec des armes appropriées et qu’il a été directement touché, entraînant leur destruction. ‏

De même, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont pris pour cible le site Al-Malikiyah et les soldats d’occupation déployés à proximité avec des armes appropriées, réalisant des coups directs.

Simultanément, les médias d’occupation ont rapporté le tir de deux missiles antichar vers la colonie de Margaliot, en plus l’armée d’occupation a avoué que 15 missiles sont tombés vers les colonies de Galilée occidentale, où les sirènes ont retenti dans les colonies Avivim , Yaroun, Al-Bassa, Hanita, Shlomi et Ras Naqoura, dans le nord de la Palestine occupée, à la frontière avec le Liban.

Le correspondant d’Al-Manar dans le sud a rapporté qu’un drone israélien a visé avec un missile la route principale de Naqoura, à proximité d’une position de la FINUL, et que les abords des villes de Naqoura et d’Al-Jebin ont été visés par des obus d’artillerie.

Hier samedi, la Résistance islamique au Liban a mené plusieurs opérations contre les soldats de l’occupation israélienne et ses sites militaires à la frontière avec la Palestine occupée.

Source: Médias