Le gouvernement brésilien a rappelé son ambassadeur en ‘Israël’ et ne nommera personne à ce poste dans l’immédiat, a déclaré mercredi à l’AFP une source diplomatique, nouvel épisode des tensions entre les deux pays liés à la guerre à Gaza.

L’ambassadeur, Frederico Meyer, avait été initialement rappelé pour des consultations avec son gouvernement, après qu’une crise diplomatique entre Brésil et ‘Israël’ a éclaté en février au sujet de la guerre génocidaire israélienne en cours contre la bande de Gaza.

Les conditions n’étaient pas réunies «pour qu’il retourne en Israël», a expliqué la source diplomatique mercredi.

En février, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva avait provoqué la colère d’Israël en comparant la guerre israélienne contre Gaza et l’extermination des Juifs par les nazis.

Il avait été déclaré «persona non grata» par l’entité sioniste et l’ambassadeur Meyer avait été convoqué pour une réunion au ‘mémorial de la Shoah de Yad Vashem’.

Le diplomate brésilien a ensuite été rappelé au Brésil pour consultations, et l’ambassadeur d’Israël à Brasilia a à son tour été convoqué par le chef de la diplomatie brésilienne.

La source diplomatique brésilienne a expliqué mercredi que l’«humiliation subie» par M. Meyer à Yad Vashem avait motivé la décision de rappeler définitivement l’ambassadeur.

Le chargé d’affaires Fabio Farias sera en charge de la représentation brésilienne à Tel Aviv et Lula ne nommera pas de nouvel ambassadeur dans l’immédiat.

La guerre israélienne en cours contre Gaza, depuis le 7 octobre dernier, a fait plus de 117 000 martyrs et blessés Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et environ 10 000 disparus au milieu de destructions massives et de famine qui ont coûté la vie à des enfants et à des personnes âgées.

‘Israël’ poursuit la guerre contre Gaza malgré le grand nombre de victimes civiles et malgré l’intention de la Cour pénale internationale d’émettre des mandats d’arrêt internationaux contre son Premier ministre et son ministre de la Défense, pour leur implication dans des « crimes de guerre » et des « crimes contre l’humanité » commis à Gaza.

‘Israël’ ignore également une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU demandant un cessez-le-feu immédiat et les ordres de la Cour internationale de Justice de prendre des mesures immédiates pour prévenir les actes de « génocide » et améliorer la situation humanitaire à Gaza.