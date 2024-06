« Le café ne se boit pas à la va-vite. On le déguste lentement. Cette dégustation du café fait appel à différents sens : le goût, l’odorat mais aussi la contemplation et les souvenirs ». Cette description du café a pris un autre sens , une autre saveur avec ce moudjahed : une saveur de fermeté, de confiance en soi, et de sang-froid dans un lieu où la mort est plus proche de vous que votre veine jugulaire, mais la force de la foi ne l’a pa empêché à siroter son café avec sérennité , les jambes croisées avec une assurance sans précédent, en accomplissant son devoir djihadiste .

Une image qui s’est répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre, suscitant davantage d’éloges et d’admiration pour la force et la personnalité du combattant palestinien et sa capacité à mener la guerre militaire et psychologique contre les forces d’occupation avec toutes ses compétences et capacités.

Pieds nus, pantalon retroussé , il ramasse les obus posés délicatement à côté de lui avec une incomparable assurance , buvant une gorgée de café entre ses tirs d’obus, provoquant la colère des agresseurs et prouvant au monde entier que les sionistes et leurs partisans font face à des combattants d’une nature différente qui ne peuvent être vaincus, quelle que soit la durée de la guerre et quels que soient l’ampleur des sacrifices.

Les opérations de résistance se poursuivent sur différents axes de combat dans la bande de Gaza et l’axe Netzarim est sous le feu des tirs

Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de résistance islamique Hamas, ont affirmé avoir ciblé un bulldozer militaire israélien D9 avec un obus artisanal Al-Yassin 105, à l’est de la ville de Deir al-Qassam, au centre de la bande de Gaza.

De leur côté, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, ont annoncé avoir ciblé, avec plusieurs projectiles Ababil, les concentrations des forces d’occupation à l’est du camp de Bureij, au centre de la bande de Gaza.

Les brigades ont souligné que leurs moudjahidines sont engagés dans de violents affrontements avec les soldats et les véhicules de l’occupation sur les fronts avancés dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, avec des armes antiblindées appropriées.

Les Brigades Al-Qods ont revendiqué le bombardement d’une position des soldats d’occupation sur la ligne de ravitaillement dans l’axe Netzarim, au sud de la ville de Gaza, avec des obus de mortier de gros calibre.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa du Fatah, à leur tour, ont annoncé avoir pris pour cible des forces d’occupation pénétrant à l’est du camp de Bureij, avec une salve de roquettes 107 , des missiles à courte portée et des obus de mortier.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont publié des images montrant le ciblage des forces d’occupation positionnées dans l’axe Netzarim avec des roquettes de calibre 107 et des obus de mortier de calibre 60.

En outre, les Brigades Al-Nasser Salah al-Din, la branche militaire des Comités de résistance populaire, ont diffusé des images de leur opération conjointe avec les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, au cours de laquelle le site militaire israélien Kissoufim , à l’est du gouvernorat central de la bande de Gaza, a été pris pour cible.

De leur côté, les Brigades Moudjahidines, ont affirmé avoir détruit un rassemblement et des foules de forces d’occupation situées au sud-est du camp de Bureij avec une salve de missiles 107 .

Le porte-parole des Brigades de résistance nationale – Forces du martyr Omar Al-Qassem, branche militaire du Front démocratique de libération de la Palestine, Abou Khaled, a annoncé une série d’opérations menées par les forces sur plusieurs axes de combat.

Il a rapporté qu’un véhicule de transport de forces israéliennnes a été visé près du rond-point d’Abou Al-Eid, dans le quartier du Sultan, à l’ouest de la ville de Rafah, et qu’il a été directement touché par un missile antichar, ce qui a entraîné sa destruction .

Il a souligné que « l’unité d’artillerie des forces du martyr Omar Al-Qassem a ciblé le site de militaire israélien Sufa, à l’est de Rafah, avec des missiles à courte portée de calibre 107, touchant leurs cibles avec précision ».

L’unité d’artillerie, en collaboration avec les Brigades Al-Qods, a bombardé les concentrations des forces d’occupation dans l’axe Netzarim, avec des obus de mortier de gros calibre, touchant leurs cibles.

Tandis que la résistance palestinienne continue de mener ses opérations pour faire face aux tentatives d’incursion israéliennes, l’armée d’occupation a reconnu la perte de 10 soldats à la suite des combats qui se sont déroulés sur différents axes de la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

