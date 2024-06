Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé, le jeudi 6 juin, avoir « tué 5 soldats israéliens » après avoir fait sauter un tunnel à l’ouest de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Al-Qassam a déclaré, dans un communiqué via Telegram, que ses membres ont « fait exploser l’ouverture d’un tunnel qui avait été précédemment piégé contre une force d’infanterie israélienne composée de 5 soldats », près de Tal Zu’rob, à l’ouest de la ville de Rafah.

Al-Qassam a également visé deux chars Merkava et deux bulldozers D9 avec des obus al-Yassin 105, à l’est de la ville de Deir al-Balah (centre). Les combattants d’Al-Qassam ont en outre bombardé les forces d’invasion à l’est du camp de Bureij (centre).

Infiltration derrière les lignes frontalières

Parallèlement, l’armée d’occupation israélienne a annoncé, le jeudi 6 juin, la mort d’un soldat lors d’une bataille dans le sud de la bande de Gaza.

L’armée d’occupation a déclaré, dans un bref communiqué, que « le premier sergent Zaid Mazarib (34 ans) a été tué dans le sud de la bande de Gaza ».

Les Brigades Al-Qassam ont précisé dans un communiqué que leurs membres ont mené « une opération de commandos au cours de laquelle ils ont pu s’infiltrer dans la clôture (de séparation) temporaire et attaquer le quartier général de la division ennemie opérant dans la ville de Rafah ».

Ceci étant, les médias israéliens ont rapporté que malgré les efforts déployés par l’armée israélienne, un groupe armé a pu contourner les défenses et s’introduire dans des zones stratégiques d’Israël, huit mois après le début de la guerre.

Les autorités israéliennes ont confirmé la confrontation entre les soldats israéliens et les combattants palestiniens, sans toutefois fournir de détails ; elles insistent sur le fait que ces derniers n’ont pu franchir la barrière de sécurité à Rafah.

D’après la version des faits de l’armée israélienne, les forces armées ont vu des combattants palestiniens armés s’approcher de la frontière alors qu’elle effectuait des opérations de surveillance le long de la barrière de sécurité avec la bande de Gaza.

Les combattants palestiniens ont ensuite franchi la barrière de sécurité dans la région de Rafah où ils ont affronté les soldats israéliens.

En outre, l’armée israélienne a déclaré que trois combattants palestiniens étaient impliqués dans cette opération, précisant qu’une enquête était en cours pour élucider les circonstances de cette attaque inouïe.

L’armée d’occupation a diffusé une vidéo montrant l’infiltration des membres d’Al-Qassam.

Cette opération se distingue des autres étant donné que les commandos du Hamas ont réussi à contourner toutes les forces israéliennes présentes dans la zone grâce à leur vigilance et leur puissance militaire. Ils ont pu avancer jusqu’à la barrière de sécurité entre la bande de Gaza et la frontière de Rafah sans être détectés.

Par ailleurs, l’armée d’occupation a reconnu que 24 soldats ont été blessés au cours des dernières 24 heures, dont 16 lors des combats dans la bande de Gaza.

Alors que l’occupation impose une censure sur les pertes dans ses rangs, les communiqués et les vidéos diffusées par la résistance à Gaza confirme que ses morts et ses blessés sont bien plus nombreux que ce qui est annoncé.

Selon les données annoncées par l’armée d’occupation israélienne, le nombre de soldats et d’officiers tués depuis le début de la guerre contre Gaza a atteint 646 soldats, dont 294 lors de combats terrestres depuis le 27 octobre dernier.