Les résultats d’une enquête de l’agence américaine Associated Press, publiés le lundi 17 juin, ont montré que l’agression israélienne contre la bande de Gaza a conduit à l’effacement des registres civils de lignées palestiniennes entières, et parfois de quatre générations d’une même famille (générations entre 20 et 30 ans).

L’enquête a révélé que l’agression israélienne contre la bande de Gaza est sans précédent, sous toutes ses formes (aérienne, terrestre et maritime), car elle tue des familles palestiniennes entières.

L’enquête a identifié au moins 60 familles palestiniennes, dans chaque famille environ 25 personnes ont été tuées entre octobre et décembre 2023, qui a été la phase la plus sanglante et la plus destructrice de la guerre, qui en est maintenant à son neuvième mois.

L’enquête a rapporté de nombreux résultats, dont le plus marquant est que de nombreuses familles n’ont presque plus personne pour documenter le nombre de morts (martyrs), et des milliers de personnes ne peuvent pas identifier tous leurs morts (martyrs) car beaucoup d’entre eux sont encore sous les décombres.

AP analyse 10 raids israéliens visant des civils

L’AP a également analysé 10 raids israéliens, parmi les plus meurtriers, entre le 7 octobre et le 24 décembre 2023, qui ont fait plus de 500 morts.

Parmi les plus touchées figurent la famille Al-Mughrabi, dont plus de 70 membres ont été tués lors d’une seule frappe aérienne israélienne en décembre 2023, et la famille Abu Al-Naja, dont 50 membres ont été tués lors des raids d’octobre 2023.

La famille Daghmush a également perdu au moins 44 membres, lors d’un raid contre une mosquée, et ce nombre total est passé à 100 après quelques semaines. Et puis au début du printemps, plus de 80 membres de la famille Abu al-Qumsan avaient aussi été tués.

Les résultats de l’analyse ont indiqué que les dix frappes ont principalement touché des immeubles d’habitation, des maisons et des refuges où parents, enfants et grands-parents se rassemblaient en quête de sécurité. Il n’y avait aucune cible militaire claire ni aucun avertissement direct à l’intention des personnes à l’intérieur et, par conséquent, la famille Salem a perdu au moins 270 membres.

Concernant la façon dont ces chiffres affectent l’avenir palestinien, l’agence américaine a déclaré : « La mort de nombreuses familles palestiniennes se répercutera sur de nombreuses générations et affectera des lignées entières. »

Selon le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza, le nombre de martyrs a augmenté en raison de l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza du 7 octobre 2023, pour atteindre 37 337 martyrs et 85 299 blessés.