Après un atterrissage en urgence à l’aéroport d’Antalya dimanche pour évacuer un passager malade, un avion de la compagnie israélienne El Al s’est vu refuser l’avitaillement par le personnel turc, a rapporté le transporteur.

Le vol LY5102 en provenance de Varsovie et en direction de Tel-Aviv a été contraint de repartir vers Rhodes, en Grèce, a indiqué la compagnie El Al dans un communiqué.

Des sources diplomatiques turques ont confirmé à l’AFP que l’appareil avait été autorisé à effectuer un atterrissage d’urgence car un passager à bord était souffrant.

«Le carburant devait être transféré vers l’avion (…) mais alors que la procédure adéquate était sur le point de se finaliser, le commandant de bord a décidé de partir de son propre chef», a dit une source diplomatique turque.

Vols suspendus

Les relations entre ‘Israël’ et la Turquie se sont détériorées depuis le début de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, qui a couté la vie à plus de 37000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Les vols entre les deux parties ont été suspendus.

L’année dernière, la Turquie était la destination la plus prisée des touristes israéliens avec une quarantaine de vols par jour pendant les périodes de pointe. Aujourd’hui, le nombre de vols entre ‘Israël’ et la Turquie est tombé à zéro et quasiment plus aucun ressortissant israélien ne se rend dans le pays, même pour une simple escale.