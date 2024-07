La Résistance islamique, bras armé du Hezbollah a pilonné ce dimanche et pour la première fois depuis l’éclatement du conflit le 8 octobre la base israélienne Nimra à l’ouest de Tabarayya (Tibériade), en riposte à l’assassinat réalisé samedi dans la Bekaa.

Dans son communiqué, la résistance indique avoir tiré des dizaines de roquettes contre cette base située à 28 km de la frontière libanaise.

Selon le correspondant d’al-Manar, cette base se trouve en Basse Galilée est l’une des plus grandes dans la région nord et elle est utilisée pour stocker des munitions.

Des médias israéliens ont assuré que des dizaines de roquettes se sont abattues dans cette région de Basse Galilée. Des images montrent des régions en feu. La chaine 14 israélienne rend compte d’un blessé à Kfar Zitim. L’Etoile rouge assure qu’il y a un blessé grave.

Samedi, un drone israélien a bombardé une voiture dans la localité Chaath dans le casa de Baalbek tuant son conducteur sur le champ. Selon la chaine 12 israélienne, c’est un ingénieur du programme aérien du Hezbollah.

Par la suite, le Hezbollah a annoncé le martyre « du combattant sur la voie d’al-Qods », Maytham al-Attar. Le communiqué de la Résistance islamique indique qu’il est né en 1991 à Chaath dans la Bekaa.

Avant l’opération contre la base Nimra, la résistance avait assuré avoir visé les équipements d’espionnage dans la position al-Raheb. Au milieu de la journée, elle a revendiqué des tirs contre le site israélien al-Baghdadi.

Le site d’information israélien Hadshot Bezaman a assuré que 5 militaires ont été blessés dont deux dans un état grave dans un tir d’un obus anti blindé depuis le Liban, sans préciser où ils se trouvaient.

Des médias avaient rendu compte de tirs d’obus anti blindés depuis le Liban en direction de la Galilée occidentale.

Nouvelle attaque contre la base Meron

Dans l’après-midi de ce dimanche, la Résistance a revendiqué des tirs contre contre le siège de l’Unité de surveillance et l’administration des opérations aériennes dans la base de Meron sur la montagne al-Jarmaq, avec des dizaines de Katioucha. Des médias israéliens ont fait état de 25 explosions.

En outre, la résistance a assuré avoir visé des soldats israéliens,dès qu’ils sont arrivés dans les tranchées « après avoir observé leurs mouvements », à Birkat Richa. Son communiqué assure qu’un feu s’est déclaré et il y a surement des tués et des blessés parmi les soldats. Plus tard, elle rendra compte de tirs le site Bayad Blida.

Samedi, la résistance libanaise a mené une attaque au moyen des drones d’assaut (suicide) sur les pièces de l’artillerie du bataillon 403 de la Division 91 à Beit Hellel à l’est de Kiryat Shmona où un incendie s’est déclaré. C’est à partir de ces pièces que les villages Kafar Tibnite et Yohmor al-Chaqif avaient été bombardés.

Les médias israéliens ont indiqué que 4 drones ont entrés depuis le Liban en « Israël ».

Vendredi, la résistance avait visé le nouveau QG de la Division 91 de l’armée d’occupation dans la caserne Eilit, la colonie Margaliot, un bâtiment utilisées par les militaires dans la colonie Shlomi et le QG de la Brigade 769 dans la caserne de Kiryat Shmona ou deux soldats israéliens ont été blessés selon l’armée d’occupation.

En cas de l’extension de la guerre

Evoquant l’éventualité de l’extension de la guerre entre « Israël » et le Liban, une réunion s’est déroulée la semaine passée entre les chefs des conseils locaux, a rapporté le site Israel Hayom.

A été exposé le scénario le plus difficile qui prévoit une coupure du courant électrique pour une durée de 72 heures, une coupure du service internet de 24 à deux jours ce qui veut dire que les habitants ne pourront recevoir les messages d’alerte concernant les tirs de roquettes. Les systèmes d’alerte électronique s’arrêteront aussi dans les colonies. Des coupures d’eau sont également prévues pour une durée allant jusqu’à une semaine. Les habitants de la région centrale seraient aussi sommés de rester dans les zones protégées pendant 72 heures de suite, toujours selon Israel Hayom.

Source: Divers