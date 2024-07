Média de guerre, organe médiatique de la Résistance islamique a diffusé le deuxième épisode des images du drone de reconnaissance al-Hodhod. Elles ont été prises pendant une mission sur le Golan syrien occupé.

Il contient un rappel du premier épisode diffusé le 18 juin dernier, et qui avait pris des images de la région de Haïfa au nord de la Palestine occupée.

Les images sur le Golan syrien occupé comprennent :

6 stations stratégiques de reconnaissance électronique sur les zones nord et est de l’entité de l’ennemi (une sur les hameaux de Chebaa et 5 sur le Golan)

Elles réalisent des missions d’écoute pour des liaisons, des communications et des échanges de datas

Elles réalisent des missions d’attaque électronique sur le plan du brouillage et de fourvoiement.

Elles comportent des nœuds principaux pour les liens, des communications et d’échanges des datas.

Y sont stationnées les forces des deux unités 8200 et 9900 et l’unité de la guerre électronique.

Elles comportent les forces de missions de sécurité de la base et ses équipements et de sécurité de la ligne frontalière.

Elles sont baptisées « Les yeux de l’Etat ».

Les sites qui ont été photographiées :

Le site radar Astra

Des bases de reconnaissance et d’alerte précoce

Le site de ski (Shlagim de l’ouest)

Le site de ski oriental (Shlagim oriental),

L’entrée d’une position aboutissant au bas de ce site

Le site d’alerte précoce (Israili)

Les bases des renseignements et d’alerte précoce dont :

Le site Abou-l-Nada (Avital)

La position Tal al-Faras (Tal Fares).

Des sièges de commandement et des camps :

La station basse de téléférique: des forces de l’armée ennemie s’y sont installées pendant Déluge d’al-Aqsa

La position Habouchite: un site de sécurité frontalier occupé par la division composée d’infanterie et de blindés

La caserne Maalé Golani: le siège de commandement régional de la Brigade 810 et le QG des brigades frontalières de Harmon

Des sites récemment établis en dehors des positions depuis Déluge d’al-Aqsa

Des routes récemment frayées depuis Déluge d’al-Aqsa

Le camp Al-Za‘oura: un camp fixe de la batterie d’artillerie de la brigade 769 et une plateforme du Dôme de fer

Le camp Odem: un camp fixe d’une batterie d’artillerie de la brigade 810

La position Odem (site frontalier comprenant le radar mitrailleur de luminosité et le radar aérien tridimensionnel de la gestion aérienne)

Le camp Kayla’: une base d’entrainement du commandement de la région nord, le siège principal des forces d’entrainement du camp d’entrainement du Golan, et une plateforme de Dôme de fer

La caserne Yoav: une base du bataillon d’artillerie et balistique en faveur des deux fronts de Galilée et du Golan

Les fermes éoliennes

La caserne al-Rawiya du sud: le QG du bataillon d’artillerie 71 de la brigade 188

La caserne al-Rawiya du nord: l QG du bataillon d’artillerie 74 de la brigade 188

Les bus de transport des militaires

Le siège Sha‘el: le siège de commandement alternatif de la Division régional 210

La caserne ‘Aliqa: le QG de la Brigade régulière 188

Le centre de commandement de la Brigade 188: il comporte un aérodrome pour hélicoptères, des centres de stockage de carburant, un atelier de restauration, et un radar du Dôme de fer

Des chambres de contrôle de radar

La base Nafah: le QG de la Division régionale 210 et du bataillon de communication qui lui est affiliée 366) et la plateforme d’un Dôme de fer

Le centre hospitalier établi le mois de juin dernier

Le bâtiment de commandement

Des abris blindés pour protéger les soldats

La caserne Kirine: lieu de camping des unités terrestres entrainées dans les champs du Golan) et une plateforme Dôme de fer

La base Tesnobar: le département principal et le camp d’entrainement des forces terrestres comprenant des ateliers de restauration et des dépôts d’armements

La base Tesnobar: le camp d’entrainement de l’infanterie

La base Tesnobar : les dépôts des munitions

La caserne Yarden: le QG d’une division pour les cas d’urgence et siège du régiment d’artillerie 209 et le siège du bataillon de rassemblement de guerre 595 et le dépôt d’urgence 679

La caserne Katsavia: le QG de la Brigade blindée régulière 7

La caserne Gamla du sud: un camp d’entrainement et de préparation des forces terrestres de la taille d’un bataillon et site de stationnement du bataillon des blindés 77)

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux s’arrête sur l’une de ces cibles dans le Golan syrien occupé, considérée comme la plus importante. Située sur le sommet le plus élevé de Jabal al-Cheikh, (montagne al-Cheikh), dans le Golan syrien occupé, ce site est perché sur 2.230 mètres de hauteur est la position militaire israélienne la plus élevée au Moyen-Orient.

Il couvre une zone orientale de la Syrie ainsi que le Liban, l’Irak, la Jordanie et jusqu’à la frontière iranienne.

Source: Al-Manar