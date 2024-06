Le Média de guerre de la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah, a diffusé une partie des images prises par un drone de reconnaissance aérienne des zones situées au nord de la Palestine occupée.

Baptisé al-Hodhod, qui signifie la huppe fasciée, le drone en question a filmé ce qui pourrait constituer une banque de cibles dont : le port de Haïfa, les conteneurs de produits chimiques situés à proximité, l’aéroport de Haïfa et sa piste d’atterrissage, les centres de fabrication de missiles, des sites des points de défense aérienne, des centres commerciaux, des centres d’habitation pour le personnel militaire ou des travailleurs dans les centres environnants.

Les scènes comprennent une documentation complète du complexe industriel militaire de la société Rafael, (Rafael Advanced Defense Systems Ltd) avec tous ses départements, ses administrations et entrepôts. Et surtout leur localisation.

La vidéo indique qu’il comprend un grand nombre d’usines où sont fabriquées et rassemblées les composantes de systèmes de défense aérienne surtout le Dôme de fer et la Fronde de David. Elle indique que la surface de cette zone est de 6,5 km2 et se situe à 24 km de la frontière libanaise. Sont ensuite localisés depuis une vue aérienne les emplacements des parties de ce complexe : dont ceux du tunnel des moteurs balistiques, des entrepôts des moteurs balistiques, des entrepôts des missiles de défense aérienne, des installations de fabrication des composantes balistiques, des plateformes du Dôme de fer et de celles de la Fronde de David, des usines des systèmes de contrôle et d’orientation, les bâtiments administratifs de la société, des radars des expériences balistiques.

Elles ont aussi filmé la zone résidentielle densément peuplée de Krayot, précisant qu’elle est située au nord de Haïfa, est habitée par 260 mille colons, et se trouve à 28km de la frontière libanaise. Les images aériennes montrent entre autres ses principales artères, les résidences de ses membres de sécurité, ses centres commerciaux dont Osher Ad, Big Krayot,…

Concernant la ville de Haïfa occupée, les scènes filmées incluent la région de son port, indiquant que c’est « une zone stratégique qui comprend des installations militaires et des sites industriels et commerciaux énormes, dont : la base maritime principale de l’armée de l’ennemi israélien, le quai de Haïfa qui est les plus important en « Israël », des installations pétrochimiques, des entrepôts de pétrole, la station électrique et l’aéroport de Haïfa.

Les images aériennes présentent une vue détaillée du port de Haïfa, dont les hangars d’entretien des navires, le bâtiment de l’Unité d’informatique 3800, la base maritime de Haïfa, l’entrepôt principal et le département d’approvisionnement du bassin de la base de Haïfa, le bâtiment de l’Unité des missions en profondeurs Yaltam, les bâtiments de l’Unité des sous-marins, la jetée d’arraisonnement des sous-marins, le bâtiment de commandement de l’Unité des sous-marins Shayetet 7 , et les corvettes Sa’ar 4.5, le navire de soutien logistique Batiam , les vedettes Divora, le cuirassée Sa’ar 6, Sa’ar 4.5 chargé d’affronter les sous-marins, Sa’ar 5, les jetées al-Karmel, Mezrahi,…

Selon Média de guerre, cette vidéo n’est que le premier épisode de ce que le Hodhod a révélé.

Elle est conclue par le 41eme verset coranique de la Sourate al-Nour: « Et les oiseaux sont en rangs ». « A suivre »

Le Yediot Ahronoth a réagi à cette vidéo en faisant les constats suivants :

Le drone d’espionnage du Hezbollah qui a filmé le nord pour confirmer l’impuissance des radars israéliens.

La résistance dispose d’une banque de cibles très importantes en cas de l’éclatement d’une guerre

Plus d’un demi millions d’Israéliens n’ont aucune protection des drones d’attaque (suicide)

La moitié de l’économie israélienne est sous le feu.

