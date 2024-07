Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé « qu’ à travers la résistance, nous appartenons à la culture de la vie réelle dans laquelle nous voyons que la résistance crée la vie et constitue un facteur de dissuasion, de défense réelle dans toute la région, il y a des martyrs qui sont producteurs de victoire et producteurs de vie, tandis que l’Amérique est celle qui propage la culture de la mort ».

Sayyed Nasrallah a souligné lors de son discours prononcé à l’occasion de la céremonie d’Achoura organisée dans le complexe Sayyed al-Shuhada (que la paix soit sur lui) dans la banlieue sud de Beyrouth que « la résistance au Liban a libéré la terre et préservé la dignité et la vie bonne tandis que certains au Liban, disent que la culture de la résistance est une culture de mort ».

Sayyed Nasrallah a noté que « le jihad, la résistance et le martyre font partie de la chère et heureuse culture de la vie parce qu’ils font partie des éléments de sa défense et de sa survie », ajoutant que « la culture de la vie ne vient pas des USA, car ils répandent la culture de la mort, et celui qui exprime aujourd’hui la culture de la vie est celui qui défend, résiste, tombe en martyr et endure ».

Sayyed Nasrallah a indiqué que « des efforts ont été déployés pour éloigner les gens de la résistance et des valeurs associées au jihad », soulignant que « cela a été facilité par l’émergence de groupes terroristes tels Daech qui sont la création des services de renseignement américains et britanniques et ont utilisé une littérature qui aide à cibler la culture religieuse et djihadiste et les valeurs qui y sont associées, comme les martyrs et le jihad, pour effrayer les gens ».

Sayyed Nasrallah a expliqué que » l’un des facteurs permettant de préserver une vie bonne est quand on fait face à la vie d’une société exposée au danger, à la menace d’agression et à la confiscation de la volonté et de la décision. C’est là qu’interviennent les lois de la défense sacrée, du jihad et du martyre , et la rédemption, et toute cette culture fait partie de la bonne vie », soulignant « qu’ elle ne peut pas être atteinte. Car, la dignité et la fierté ne peuvent être obtenues qu’en possédant la force, la résistance et le pouvoir de dissuasion pour affronter l’agresseur et le tyran ».

Sayyed Nasrallah a rappelé « qu’après l’an 2000, une forte campagne a commencé en Occident aux niveaux culturel, médiatique et autres, ciblant tout ce qui touche à la résistance au point que le mot jihad a été habillé d’une connotation péjorative. Au Liban, depuis 2005, les autorités ont commencé à travailler sur ce qui a été évoqué plus haut, en contradiction avec la résistance d’avant 1982 ».

Sayyed Nasrallah a précisé que « la culture du martyre est une culture de la vie et de la production de la vie, et ce n’est pas seulement une culture islamique, mais plutôt une culture religieuse et un déterminant de la nature humaine », notant que « quiconque s’oppose à la culture de la résistance contredit sa nature et sa fitra (quintessence), et quiconque utilise des armes pour terroriser les gens s’applique est celui qui sème la corruption sur terre ».

Et de poursuivre : « celui qui exprime la culture de la vie est celui qui résiste, persévère, lutte et se dresse face à l’occupation et au projet américain et sioniste dans la région, et c’est la culture que nous réclamons », soulignant que « nous n’avons attaqué personne, mais que c’est l’Amérique qui a attaqué les peuples de notre région et c’est Israël qui agresse nos peuples ».

Son Eminence a rappelé que « le peuple vietnamien a pu reconquérir sa terre et que la victoire a été obtenue grâce à la résistance, à la patience et à la solidarité, ainsi que la Chine entre les années 1937 et 1945, lorsqu’elle était occupée par le Japon, ainsi le peuple chinois a résisté et a offert des millions de martyrs, et si le peuple chinois était resté soumis, il serait aujourd’hui sous occupation, et pire que les pays du tiers-monde, alors qu’il est une superpuissance mondiale aujourd’hui ».

D’autre part, Sayyed Nasrallah a affirmé « qu’Allah veut que l’Homme jouisse d’ une bonne vie selon le terme coranique dans ce monde et dans l’au-delà , Allah a affirmé dans le Coran que tuer un être humain équivaut à tuer tout le monde, et celui qui sauve une âme équivaut à sauver tout le monde », ajoutant que « telle est la culture de la vie, dans laquelle tuer un être humain équivaut à un génocide ».

Sayyed Nasrallah a affirmé que « certains estiment que la culture de la vie consiste uniquement à aller à la mer, à boire de l’alcool, à porter des vêtements à la mode ou à voyager, or ajouté Allah a voulu que l’Homme jouissed’ une vie bonne, par vie bonne Allah a voului lui fournir une nourriture saine pour le corps et une nourriture pour l’âme, Allah a encouragé le mariage en raison de la tranquillité et de la continuité qu’il apporte et pour préserver la race humaine et la vie sur Terre . Allah a appelé à la formation d’une famille et a encouragé la naissance d’enfants, à les éduquer pour devenir de bons hommes et de bonnes femmes, contrairement à la culture qui encourage à ne pas avoir d’enfants et à rester à l’écart des valeurs familiales ».

Sayyed Nasrallah a estimé que « la culture de la vie se traduit par la connaissance, la science, la technologie, le développement scientifique, la sécurité alimentaire et sanitaire, le mariage, la formation d’une famille , alors que la culture de la vie en Occident encourage de ne pas avoir d’enfants, et l’Occident souffre de cette politique, pour preuve : en Europe la majorité de la population est vieille ».

Son Eminence a conclu : « La culture de la vie est également représentée par les régles d’affection, de miséricorde et de bon traitement au sein de la famille, et par l’opportunité de renforcer les liens familiaux, les liens de parenté, les relations avec les voisins, le respect des autres, le travail et l’effort pour gagner son pain de manière légale, à apporter de la joie au cœur des gens et se libérer de l’égoïsme pour penser à la vie et aux moyens de subsistance des autres ».

