Le site de la chaîne israélienne Makan a révélé que la compagnie Electricité d’Israël (EDI) mènera un exercice simulant un scénario de guerre à grande échelle, à la lumière de ce qui a été récemment soulevé concernant l’étendue de la préparation du secteur électrique israélien à recevoir des frappes du Hezbollah dans le cas de l’extension de la guerre.

Le site israélien a précisé que l’exercice commence dimanche et se poursuivra pendant 5 jours, et qu’une formation aura lieu sur la création d’un système alternatif pour fournir de l’électricité en quelques heures.

La même source poursuit que « c’est la première fois que la compagnie d’électricité mène un exercice de cinq jours sur plusieurs fronts, simulant des cas exceptionnels de dommages aux infrastructures dus au déclenchement d’une guerre à grande échelle ».

Un communiqué publié par EDI indique qu’elle s’entraînera à établir un système alternatif pour fournir de l’électricité en quelques heures. Des camions transportant d’énormes transformateurs électriques seront également observés au cours de l’exercice de cinq jours.

Cela survient après que l’arrêt de l’approvisionnement en électricité de la colonie de Metulla surplombant la frontière avec le Liban, car elle a été prise pour cible vendredi matin par le Hezbollah.

Le Hezbollah a révélé, au cours des deux dernières semaines, qu’il possédait une banque de cibles vitales et stratégiques, susceptibles de ramener ‘Israël’ à l’âge de pierre, ont rapporté analystes israéliens.

Parmi ces objectifs stratégiques, le Hezbollah a identifié, dans les dernières vidéos qu’il a publiées, les installations de production d’électricité de l’entité d’occupation, révélant qu’elles seraient probablement attaquées dans toute guerre qui pourrait éclater avec le Liban. Ces menaces ont entraîné une hausse des prix élevés et une énorme demande sur les générateurs d’électricité privés, de la part des colons.

La guerre actuelle sur le front nord de l’occupation, que le Hezbollah a lancée en soutien à Gaza et à sa résistance, a révélé la faiblesse de l’armée d’occupation. Plusieurs dirigeants et politiciens israéliens ont haussé le ton contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu, vu que le Hezbollah a réussi à déplacer plus de 250 000 colons israéliens du nord frontalier avec le Liban.