« Israël » aurait tenté mais échoué dans une énième tentative de liquidation du dirigeant des Brigades al-Qassam du Hamas, Mohammad Deif. C’est du moins le motif avancé par l’armée d’occupation israélienne pour justifier les raids meurtriers perpétrés samedi sur le camp des déplacés à al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza.

Plus tard, les médias israéliens rapporteront que ce sont des bombes américaines intelligentes JDAM qui ont été utilisées dans cette offensive. Elles sont connues pour être très précises, guidées par laser et / ou GPS, reposant sur l’intelligence artificielle et une technologie de capteurs avancée.

8 ont été larguées sur al-Mawasi, précise la radio militaire israélienne.

Elles se sont abattues sur les tentes de fortune de ce camp où 80 mille Palestiniens s’étaient déplacés sur les sommations de l’armée d’occupation israélienne, sous prétexte qu’il est une zone sure, rapportent les médias palestiniens.

Ci-dessous, des images poignantes des blessés

Des corps carbonisés

71 martyrs et 289 blessés, a été le premier bilan des victimes. Plus tard, des sources médicales assureront qu’il y a eu 90 martyrs et 300 blessés.

« On tarde à annoncer le chiffre global des victimes du massacre car les lambeaux de leurs corps sont entrelacés », a expliqué Mohammad Saqr, un directeur médical du complexe hospitalier Nasser, le seul en fonction à Khan Younes. « La plupart des martyrs ont les corps soit carbonisés soit déchiquetés », a-t-il ajouté.

Ci-dessous: la terre est devenue grise

Des responsables de l’hôpital ont indiqué que ce dernier n’est plus en mesure d’accueillir des victimes tellement la pression est énorme. Ils ont assuré que les médecins sont épuisés et ne sont plus capables d’offrir les soins médicaux nécessaires car le nombre des blessés est énorme et les approvisionnements médicaux font défaut.

Ci dessous: les martyrs dans des couvertures, dans des sacs

Ce qui s’est passé

Selon la télévision qatarie al-Arabie, les raids ont commencé en visant une maison, puis une seconde maison puis les tentes des déplacés puis une rue bondée et enfin les ambulances. Par la suite, une énorme explosion a eu lieu en raison du raid sur l’endroit ou des bombonnes de gaz étaient rangées. La station de traitement de l’eau, seule source pour les déplacés a aussi été visée, selon al-Arabi.

Deif se moque de tes mensonges

Dans une première déclaration, l’armée d’occupation a indiqué que l’attaque meurtrière contre al-Mawasi a été menée à la base de renseignements en vue d’éliminer deux cibles de poids du Hamas. Les m6dias israélien ont rapporté qu’il s’agissait de Mohammad Deif et de son assistant Rafa Salama

« Je dis à Netanyahu que Mohamad Deif t’écoute et se moque de tes mensonges », a affirmé pour al-Jazeera, le vice-président du Hamas Khalil al-Hayyat qui a démenti ces déclarations.

Le Hamas conteste la véracité des allégations israéliennes sur son intention d’éliminer le chef des Qassam.

Selon Hayyat, Netanyahu a volontairement bombardé les tentes d’al-Mawasi pour tuer des civils, car il essaie à travers ses opérations de faire avorter les négociations sur l’échange des détenus et l’arrêt de la guerre.

Dans la soirée du samedi, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré dans un point de presse télévisé qu’il n’est pas sûr que Mohammad Deif a été tué.

Il a promis de poursuivre les objectifs de guerre d’Israël jusqu’au bout. « De toute façon, nous arriverons à l’ensemble de la direction du Hamas », a-t-il déclaré, ajoutant que les chances d’un accord sur le retour des otages israéliens seraient améliorées en augmentant la pression militaire sur le Hamas.

Recommandation aux médias

Le Bureau médiatique du gouvernement de Gaza a lui aussi contesté le bien-fondé des déclarations de l’armée d’occupation l’accusant « de propager des mensonges et des rumeurs pour justifier un carnage horrible ».

« L’occupation israélienne a recours constamment aux politiques de fourvoiement depuis le début de la guerre génocidaire dans une tentative de couvrir son fiasco et les crimes qu’elle commet contre les civils et les déplacés surtout parmi les enfants et le femmes », a-t-il affirmé. Mettant en garde les médias de se laisser influencer par « ses versions mensongères ».

Le bureau a tenu « l’occupation israélienne et l’administration américaine pleinement responsables de la poursuite de ces horribles massacres contre des civils ».

« Nous les tenons responsables de l’utilisation de la méthode de désinformation comme moyen de détourner l’opinion publique de la vérité et de raconter des histoires fabriquées et incorrectes », a-t-il aussi accusé.

Dans le prolongement de ses positions de soutien au génocide israélien dans la bande de Gaza, la Maison Blanche s’est contentée de dire qu’Israël l’a informé que de hauts responsables du Hamas ont été visés tout en admettant qu’il y a eu des victimes civiles.

Intention criminelle de l’armée israélienne

Le procureur général de la Cour pénale internationale Luis Ocampo a pour sa part, laissé entendre pour la chaine qatarie al-Jazeera que le dernier massacre est prémédité.

« Malheureusement, Israël a bombardé aujourd’hui un endroit supposé être sûr, ce qui confirme l’existence de l’intention criminelle de l’armée d’occupation. Cela clarifie l’affaire devant le tribunal et lui permet de demander l’émission d’un mandat d’arrêt contre les dirigeants d’Israël », a-t-il affirmé.

Selon lui il faut consolider la défense du droit international mais « le problème réside dans l’interprétation des Etats à ce droit ».

Le Bureau des droits de l’homme de l’Onu a condamné la poursuite des forces israéliennes de leur utilisation des armes contre les zones densément peuplées, estimant qu’elle constitue « une violation préméditée du droit international ».

La directrice exécutive de l’Unicef a déploré le massacre de Khan Younes. « Les enfants de Gaza ont affronté une semaine féroce et les rapports indiquent qu’il y a de plus en plus de tués parmi eux dans l’attaque de Khan Younes » « On oblige les familles à s’enfuir des fois et des fois il n’y a pas d’endroit sur ou elles peuvent s’abriter ».

Autres massacres

Un deuxième grand massacre avait eu lieu dans contre le camp al-Chati’ à l’ouest de la ville de Gaza. Il y a eu 17 martyrs selon un premier bilan. Ce dimanche, il est monté à 22.

Ailleurs, des pilonnages sur l’est de Khan Younes ont coûté la vie samedi à deux palestiniens dans leur maison à proximité de l’Université islamique et à un Palestinien et son épouse enceinte.

Dans le centre de l’enclave, un raid a frappé une maison à Deir al-Balah tuant 5 membres de la famille al-Ra‘i dont deux enfants et un pilonnage sur une maison a blessé dix personnes dans la rue Ichrine dans le camp de Nusseirat .

Dans la ville de Gaza, un raid contre une maison dans la rue al-Jala’ a tué 4 membres de la famille al-Ghafari.

Ce dimanche, 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et 27 autres ont été blessés dans un raid israélien contre une maison et une tour résidentielle dans la ville de Gaza. 3 martyrs ont été dégagés des décombres d’une maison dans le quartier Cheikh Radwane de la ville de Gaza,

Source: Divers