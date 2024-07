Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé samedi que « l’intervention militaire dans le nord de l’Irak et en Syrie » touchait à sa fin, affirmant: « Nous achèverons très prochainement la fermeture de la zone d’opérations dans le nord de l’Irak ».

Erdogan a ajouté : « Nous terminerons les points restants de la ceinture de sécurité le long de notre frontière sud en Syrie », soulignant son intention « d’éliminer toute structure qui constituerait une menace pour la Turquie le long des frontières avec l’Irak et la Syrie ».

Dans un discours qu’il a prononcé devant les diplômés de l’Académie militaire d’Istanbul, Erdogan a mentionné que « l’organisation séparatiste, comme il l’a décrite (en référence au Parti des travailleurs du Kurdistan), est incapable de se déplacer à l’intérieur de nos frontières, et en Irak et la Syrie, et est complètement assiégée ».

Il est à noter que la Turquie a commencé son intervention militaire directe en avril 2022, sous prétexte d’assurer la sécurité de ses frontières avec le nord de l’Irak, accusant le Parti des travailleurs du Kurdistan d’avoir lancé des attaques sur le territoire turc.

La position officielle en Syrie et en Irak était ferme et considérait les forces turques comme des forces d’invasion et d’occupation.

Source: Médias