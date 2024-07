Le porte-parole des forces armées, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé dimanche soir l’execution de deux opérations militaires contre l’occupation israélienne, en guise de soutien au peuple palestinien, et en réponse au massacre commis samedi à Mawasi à Khan Yunis.

Sarie a expliqué que « la première opération a été menée par les forces navales, l’armée de l’air et la force de missiles des forces armées yéménites, et a visé le navire israélien MSC-UNIFIC dans le golfe d’Aden, avec un certain nombre de missiles et drones ».

La deuxième opération a été menée par l’armée de l’air, frappant plusieurs cibles militaires israéliennes dans la région d’Umm al-Rashrash, dans le sud de la Palestine occupée, au moyen de plusieurs drones.

Saree a affirmé que cette opération a atteint avec succès ses objectifs.

En outre, Saree a renouvelé l’appel des forces armées yéménites à toutes les armées arabes et islamiques à accomplir leur devoir religieux, moral et humanitaire envers le peuple palestinien.

Il a exprimé la pleine disponibilité des forces armées yéménites à mener des opérations militaires conjointes avec tout parti arabe ou islamique, en soutien au peuple palestinien opprimé.

Il a également réitéré que les opérations des forces armées yéménites ne s’arrêteront pas tant que l’agression israélienne contre la bande de Gaza ne sera pas arrêtée et que le siège ne sera pas levé.

Il convient de noter que les forces armées yéménites ont annoncé il y a deux jours que la marine, l’armée de l’air et sa force de missiles ont mené une opération conjointe ciblant le navire Charysalis dans la mer Rouge et Bab al-Mandab.

Les forces armées yéménites ont pris pour cible le navire à deux reprises. Le premier s’est déroulé en mer Rouge et le second à Bab al-Mandab, via un certain nombre de missiles balistiques et maritimes et de drones.

Le Charysalis a été visé parce que la société qui le possède a violé la décision interdisant l’entrée dans les ports de Palestine occupée, selon Saree.

Source: Médias