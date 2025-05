Les résultats du dépouillement des élections dans les gouvernorats du Sud et de Nabatieh ont montré une victoire écrasante des Listes Développement et Fidélité (Hezbollah-Amal) dans les villes de Tyr et de Nabatieh, ainsi que dans un grand nombre de villes et villages (à majorité chiite), notamment dans les localités frontalières où les électeurs ont voté dans les bureaux de vote installés à Nabatieh, et dans un grand nombre de villes des districts de Marjeyoun, Zahrani et Saïda.

Des célébrations spontanées et des cortèges ont eu lieu dans diverses régions du Sud, notamment à Tyr et à Nabatieh, ainsi que dans de nombreuses autres villes et villages, après l’annonce des premiers résultats des élections.

Les participants ont hissé les drapeaux du Hezbollah et du mouvement Amal, ainsi que des portraits des martyrs et des dirigeants de la Résistance.

Les sudistes en liesse ont scandé des slogans affirmant leur attachement à la voie de la résistance pour défendre chaque parcelle de terre du Sud.

Un des victimes de l’explosion des bipeurs participe aux élections municipales au sud, le mai 2025.

Le CPL bat les FL à Jezzine

Et puis à Jezzine, région mixte à dominante chrétienne, le Courant patriotique libre (CPL) a battu le parti des Forces Libanaises (FL) en remportant une victoire nette, qualifiée de « tsunami jezzinois ».

Le CPL, allié à l’indépendant Ibrahim Azar, a remporté la totalité des 18 sièges en jeu, avec un écart de 550 voix sur ses adversaires directs, les Forces libanaises.

Le scrutin a Jezzine à été présenté comme une « revanche électorale » pour un parti qui avait perdu ses sièges parlementaires dans cette même circonscription en 2022.

Saïda: fragmentation du champ politique

Contrairement aux zones à dominance chiite, la ville de Saïda (majorité sunnite) a vu émerger une configuration tripartite.

La liste « Sawa li Saida », soutenue par Bahiya Hariri, l’ancien maire Mohammed Saoudi et l’homme d’affaires Mar’i Abou Mar’i, a remporté 10 sièges.

La liste « Nabd al-Balad », adossée à Osama Saad, a obtenu 8 sièges.

Enfin, 3 sièges sont revenus à la liste « Saida badha w nehna adda », associée au courant de Abdel Rahman Bizri.

Ce résultat témoigne d’un pluralisme et d’une fragmentation du champ politique local à Saïda.

Taux de participation

Les électeurs du Sud ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté territoriale du Liban, en dépit de la persistance des violations israéliennes. Les bombardements israéliens quasi quotidiens contre le sud n’ont pas dissuadé les sudistes de se rendre aux urnes.

Le taux de participation, par district, a été d’environ 43,01 % à Jezzine, 46 % à Saïda, 45,82 % à Nabatieh, 40,55 % à Tyr, 37,85 % à Hasbaya, 32,19 % à Marjayoun et 29,15 % à Bint Jbeil.

Il convient de noter qu’en raison de la situation sécuritaire au sud, sur les 272 municipalités concernées, 109 ont été élues par tazkiyah (consensus sans compétition), ce qui représente plus de 40 %.

La quatrième et dernière phase des élections municipales s’est donc achevé le samedi soir 24 mai au sud, après les semaines précédentes dans les gouvernorats de Beyrouth, de la Bekaa, de Baalbek-Hermel, du Nord, du Akkar et du Mont-Liban.

Il convient de noter que les élections ont débuté le 4 mai au Mont-Liban, où le taux de participation a atteint 44,59 %.

Lors de la deuxième phase, organisée le 11 mai dans les gouvernorats du Nord et du Akkar, le taux de participation a atteint 34,41 % dans le Nord et 45,16 % dans le Akkar.

Lors de la troisième phase, qui a concerné les gouvernorats de Beyrouth, de la Bekaa et de Baalbek-Hermel, le 18 mai, le taux de participation a atteint 20 % dans la capitale, 44,90 % à Baalbek-Hermel et 42,84 % dans la Bekaa.