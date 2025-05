Le sultan Haitham ben Tarek d’Oman a reçu le président iranien Masoud Pezeshkian à Mascate, où ils ont discuté d’un certain nombre de questions régionales et internationales, notamment la question palestinienne et les négociations nucléaires.

Au cours de la réunion, le président iranien a souligné que « la coopération bilatérale entre les pays islamiques empêche les puissances étrangères de subjuguer les peuples islamiques et améliore le bien-être et le progrès des peuples de la région ».

Pezeshkian a salué la position « franche et fondée sur des principes d’Oman sur la question palestinienne, déclarant : « Nous apprécions grandement le soutien du Sultanat d’Oman au peuple palestinien, et nous vous remercions sincèrement pour votre position bienveillante sur la question de Gaza ».

Il a également exprimé son soutien total aux efforts de médiation régionale d’Oman, déclarant : « La République islamique d’Iran a une confiance totale dans le rôle du Sultanat d’Oman », soulignant que « cette confiance impose aux deux parties une plus grande responsabilité dans le renforcement des relations et la mise en œuvre des accords ».

De son côté, Ben Tarek a salué la visite du président iranien, affirmant « la solidité des relations entre les deux pays » et soulignant « l’engagement de son pays dans son rôle de médiation, notamment dans les négociations nucléaires ».

Le sultan Haitham ben Tarek d’Oman a déclaré : « Nous poursuivons cette voie sérieusement et nous considérons le succès de la République islamique d’Iran comme un succès pour toute la région ».

Il a noté qu’Oman « ne recherche aucun intérêt personnel ou égoïste dans cette voie, mais est plutôt entré dans ce rôle avec des intentions pures ».

Il a également indiqué que « son pays attache une grande importance aux positions qui lui sont transmises par la partie iranienne et les suit avec respect et sérieux ».

Il convient de noter que le Sultanat d’Oman a joué un rôle de premier plan dans la médiation entre l’Iran et les pays occidentaux sur la question nucléaire ces dernières années, parallèlement à ses efforts continus pour désamorcer les tensions régionales, un rôle qui a reçu des éloges répétés de Téhéran.

Cette visite intervient dans un contexte de défis croissants dans la région, tant en termes de négociations nucléaires que de la guerre israélienne contre Gaza, ce qui ajoute encore plus d’importance à la coordination des positions entre les deux pays.

