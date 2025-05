Des milliers de colons israéliens ont pris d’assaut, ce lundi 26 mai, l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, sous la protection des forces d’occupation israéliennes.

Des sources locales ont rapporté que ces colons ont effectué des rituels talmudiques et provocateurs dans les cours de la mosquée.

D’autres ont hissé le drapeau israélien pendant l’assaut.

Pour sa part, le ministre israélien d’extrême droite Itamar Ben Gvir a profané, ce lundi matin, les cours de la mosquée d’Al-Aqsa.

« Je suis monté sur le Mont du Temple (Mosquee d’Al-Aqsa) et j’ai prié pour la victoire dans la guerre (contre Gaza), pour le retour de tous nos otages et pour le succès du nouveau chef du Shin Bet, le général de division David Zini. Joyeux Jour de Jérusalem ! », a-t-il écrit dans un message sur Telegram, accompagné de photographies le montrant dans les cours de la mosquée sainte d’Al-Aqsa.

Cette attaque coïncide avec le déploiement de barrières de fer par la police d’occupation israélienne autour de la porte de Damas et de la Vieille Ville afin de restreindre l’accès des habitants d’AlQods occupée à ce lieu saint vénéré par les musulmans.

Il convient de noter que les incursions de colons et le harcèlement des fidèles musulmans se sont intensifiés ces derniers jours, alors que des groupes de colons appellent à davantage d’incursions et à une intensification des provocations.

La marche des drapeaux, un acte également provocateur, devrait débuter de la place Al-Buraq, puis passer par Bab al-Amoud et le quartier d’al-Wad, dans la Vieille Ville. Ces zones sont densément peuplées par des Palestiniens.

Il convient également de noter que la fréquence des incursions de colons dans la mosquée Al-Aqsa, située dans la ville occupée d’AlQods, a considérablement augmenté depuis le début de la guerre génocidaire israélienne lancée contre Gaza, le 7 octobre 2023.

Qu’est-ce que la « marche des drapeaux » ?

La marche des drapeaux est l’une des aspects les plus marquants de la politique de judaïsation d’AlQods. C’est un événement annuel auquel participent des dizaines de milliers de colons et de militants israéliens de droite.

Elle a lieu le 28 du huitième mois du calendrier hébreu, qui tombe un lundi.

Ce jour est connu en ‘Israël’ comme le « Jour de l’unification de Jérusalem », commémorant le contrôle d’AlQods par ‘Israël’ et l’occupation de sa partie orientale pendant la guerre de juin 1967, connue dans le monde arabe sous le nom de ‘Naksa’ ou Revers en français.

Escalade dangereuse

Le gouvernorat d’AlQods occupée a mis en garde contre une escalade dangereuse dans la ville occupée, alors que les autorités d’occupation continuent d’organiser une série d’activités coloniales et de judaïsation visant à imposer la souveraineté israélienne sur la ville et à consolider le statu quo de l’occupation par la force, et ce en violation flagrante du droit international et des résolutions des Nations Unies.

Le gouvernorat a affirmé dans un communiqué, que cette marche annuelle fait partie d’un programme de provocation systématique, généralement accompagné d’attaques contre les habitants d’AlQods et de slogans racistes contre les musulmans et les chrétiens.