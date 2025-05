Une délégation du bloc parlementaire du Hezbollah « Fidélité à la Résistance », conduite par le député Mohammad Raad, a rendu visite lundi 26 mai au président de la République Joseph Aoun et au chef du Parlement Nabih Berri.

A l’issue de la rencontre avec le chef de l’Etat, Raad a souligné que « l’entente avec Son Excellence le Président est large et fiable ».

« Nous avons échangé nos points de vue sur les défis et les priorités, au premier rang desquels figurent la préservation de la souveraineté nationale, la fin de l’occupation et l’arrêt de l’agression » israélienne, a-t-il encore déclaré, faisant référence au fait que l’armée israélienne occupe encore cinq positions au Liban-Sud et bombarde quotidiennement le territoire libanais.

« L’espace d’entente avec le président est large et prometteur, et nous ne nous sentons contraints ni par le temps, ni par les lieux, ni par les méthodes, tant que les choses avancent », a-t-il ajouté.

Et d’ajouter : « Il n’y a pas de portes closes pour échanger des conversations et des idées avec Son Excellence le Président de la République, à quelque niveau que ce soit. Ces portes resteront ouvertes. »

Le chef du bloc du Hezbollah a refusé de commenter la déclaration du Premier ministre Nawaf Salam qui avait déclaré dans une interview exclusive accordée à Sky News Arabia que « l’époque de l’exportation de la révolution iranienne est révolue » et qu’« aucun armement hors de l’autorité de l’État ne sera toléré », se contentant de préciser : « par souci de préserver ce qu’il reste de lien amical »

Concernant la question des armes de la résistance et du contrôle exclusif de l’État sur elles, M. Raad a souligné que « l’État n’a pas de privilèges sans obligations auxquelles il est lié. Lorsque les obligations sont égales aux obligations, un accord sera trouvé. »

La délégation du bloc « Loyauté à la Résistance », avait auparavant rencontré le président du Parlement, Nabih Berri, à Ain al-Tineh. Elle l’a félicité à l’occasion de la Journée de la Résistance et de la Libération.

À l’issue de la rencontre, le député Raad a affirmé que les résultats des élections municipales et municipales témoignaient clairement de l’engagement de notre peuple sur la voie de la résistance et du développement.

Les résultats du dépouillement du dernier tour des élections dans les gouvernorats du Sud et de Nabatieh ont montré une victoire écrasante des Listes « Développement et Fidélité » soutenue par le tandem Hezbollah-Amal dans les villes de Tyr et de Nabatieh, ainsi que dans un grand nombre de villes et villages (à majorité chiite),

